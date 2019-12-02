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中職／悍將積極談約 羅力來季挑戰百勝、千K

2019-12-02 11:19聯合報 記者吳敏欣／即時報導

富邦悍將目前正和洋投羅力談約，若無意外明年將會是他待在中職的第八個賽季。 記者陳...
富邦悍將目前正和洋投羅力談約，若無意外明年將會是他待在中職的第八個賽季。 記者陳正興／攝影
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富邦悍將目前正和洋投羅力談約，若無意外明年將會是他待在中職的第八個賽季，挑戰成為史上第二位百勝洋投，以及第三位千K投手。

悍將隊去年11月初就和羅力達成共識，今年因12強賽等較多季後事務，各隊都尚未傳出洋投續約。悍將隊副領隊陳昭如表示，一談好就會儘快公布，「羅力場上一直表現良好及高度敬業，是中職少見的洋將，我們已經積極持續和他洽談。」

羅力今年開季因為腹部拉傷較晚起步，4月中才演出球季首戰，不過最終仍繳出26場先發，12勝9敗、防禦率2.78的佳績，帶走中職年度防禦率王、最佳十人投手獎。

羅力從Lamigo桃猿展開中職生涯，效力兩年後轉戰富邦悍將前身義大犀牛，目前七個賽季累計84場勝投，是現役球員中第二多，僅次於統一獅本土王牌潘威倫的143勝，也已排進史上第五位。

中職歷史上目前只有三位百勝投手，排在潘威倫之後的，是興農洋投勇壯的108勝，及獅隊前輩謝長亨的100勝，羅力來季有機會挑戰成為第四位百勝投手，也是洋投第二人。

此外，羅力也已經在中職投出964次三振，名列史上第三，明年若無意外就能突破千K，持續向擁有1105K的潘威倫逼近，而勇壯在2005年累積完成的1286K，目前仍高懸中職最多三振紀錄。

中職羅力潘威倫

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