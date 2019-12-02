日職／陽岱鋼維持3億年薪惹議 網批不符合身價

2019-12-02 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／台南即時報導



陽岱鋼日前剛和日職巨人更新合約，來季年薪維持三億日圓，不過日媒指出，巨人球迷和球評都認為陽岱鋼並沒有打出符合價碼的成績，網路上甚至充滿披評聲浪。

日媒「週刊新潮」拿陽岱鋼和37歲的老將龜井義行相比，今年陽岱鋼110場出賽，由於多半不是先發，只有231打席，打擊率2成74、四轟和21分打點，而龜井本季擁有503打席、2成84打擊率、13轟和22分打點，數據更勝一籌，然而根據報導，龜井就算明年獲得4000萬日圓加薪，也才1.1億日圓，15年生涯以來首度破億。

日本網友也為龜井義行抱不平，寫下「如果陽岱鋼三億，龜井應該要十億」、「陽岱鋼不值得三億」等言論。

連球評也認為陽岱鋼的三億年薪的確過高，說道，「陽選手最輝煌的時刻是2013年火腿時期，2016年火腿擊敗廣島拿到日本一冠軍，陽岱鋼有出色表現，廣受球迷喜愛，不過此後卻成轉捩點，風光不再，我不意外球迷會生氣，但這不是陽岱鋼的問題，球團也有責任。」