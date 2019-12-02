中職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019年中央聯盟有兩隊挖到寶，分別是中日龍隊的羅德里奎茲（Joely Rodríguez）以及阪神虎隊的強森（Pierce Johnson），分別投出41次中繼成功、40次中繼成功，高居央聯中繼排行榜前兩名，也是這兩隊近兩年在洋投補強上的重大收穫。

留下羅德里奎茲以及強森被中日、阪神兩隊視為季後最大的「補強任務」，不過隨著新約交涉不順利，兩名洋投都被移出保留者名單，12月2日起成為自由契約球員，等於母隊失去獨佔交涉權，其他美、日球團都能夠展開獵人行動。

美國職棒近年中繼好手需求狂增、薪水也大漲，阪神虎洋投強森本季在58.2局投球中飆出91次三振，防禦率僅1.38，已成為大聯盟球隊的熱門補強人選。 擷圖自維基百科／Cream meron pan攝影 分享 facebook

由於兩名洋投都是今年央聯A咖級的中繼投手，不過由於簽下的都是一紙單年合約，而一向有挖其他隊洋將「前科」，又亟需補強牛棚的巨人隊，早在球季結束之後就被媒體推測會加入搶人大戰。而巨人球團副代表大塚淳弘在日前對媒體表示，根據掌握的情報，羅德里奎茲以及強森明年將雙雙轉投大聯盟，評論其他球團外籍選手去留的言論引發爭議。然而，隨著與原母隊交涉陷入僵局，同時被移出保留者名單，也使得兩名強力中繼重新投回大聯盟的機率大幅升高。

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巨人隊要不到這兩名A咖洋投，不過如果真如球團副代表所預測最後都重回MLB球團懷抱，等於也削弱了同聯盟兩個對手的戰力，巨人隊見獵心喜的心情不難理解。然而，另一方面這也顯見這幾年帶著日職實績返回大聯盟的投手，行情水漲船高的事實，以及面對MLB球團的金錢攻勢，NPB球團無法抵擋的現實。

在巨人隊效力過3年的麥可拉斯（Miles Mikolas）就是一個代表性的例子。他回到大聯盟第一年就投出18勝4敗、防禦率2.83的成績，拿下國家聯盟勝投王。在巨人隊3年的年薪分別是8050萬、2億4000萬、2億4000萬，儘管巨人隊當時想要全力留人，但紅雀隊開出的合約是2年17億日幣，單年超過8億日幣，而當時日本職棒最高薪球員金子千尋（當時效力歐力士猛牛隊）投手「不過」6億，巨人隊最高薪的菅野智之則是4億5000萬，顯然是日職出手最闊綽的巨人軍都難以望其項背的價碼。等到聖路易紅雀隊今年與麥可拉斯簽下4年75億日幣的新合約之後，讓更多人深刻體驗到薪資的現實差距。

麥可拉斯在讀賣巨人經過3季的日職歷鍊之後，回到大聯盟立刻成為紅雀的王牌先發，這讓日職表現優異的洋投身價大漲。 歐新社資料照片 分享 facebook

相同地，來自多明尼加的羅德里奎茲本季出賽64場，繳出41次中繼成功、防禦率1.64。美國籍的強森雖然因為返美陪產的關係而失去中繼王頭銜，不過繳出40次中繼成功、防禦率1.38，尤其是那一顆致命武器曲球使得他的評價更勝羅德里奎茲。他們過去都在美國職棒大聯盟出賽過，強森甚至是2012年美國職棒選秀第1輪43順位被芝加哥小熊選進，但成績平平，經過日職的磨練與洗禮之後，成為繼麥可拉斯之後備受矚目能成功「逆輸入」回美職的投手。

兩名中繼洋投本季在日職的年薪都不到1億（羅德里奎茲7,000萬；強森9,000萬），可說是兩隊撿到寶。不過他們都只有28歲，帶著日本職棒的閃亮實績，重新挑戰大聯盟之路「錢」途一片看好，加上強森小孩剛誕生，希望回美國生活的家庭因素，都是中日、阪神兩隊端出複數年合約仍嚴重陷入苦戰，甚至已經形同放棄的主因。