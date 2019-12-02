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中職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00Hiyan

2019年中央聯盟有兩隊挖到寶，分別是中日龍隊的羅德里奎茲（Joely Rodríguez）以及阪神虎隊的強森（Pierce Johnson），分別投出41次中繼成功、40次中繼成功，高居央聯中繼排行榜前兩名，也是這兩隊近兩年在洋投補強上的重大收穫。

留下羅德里奎茲以及強森被中日、阪神兩隊視為季後最大的「補強任務」，不過隨著新約交涉不順利，兩名洋投都被移出保留者名單，12月2日起成為自由契約球員，等於母隊失去獨佔交涉權，其他美、日球團都能夠展開獵人行動。

美國職棒近年中繼好手需求狂增、薪水也大漲，阪神虎洋投強森本季在58.2局投球中飆...
美國職棒近年中繼好手需求狂增、薪水也大漲，阪神虎洋投強森本季在58.2局投球中飆出91次三振，防禦率僅1.38，已成為大聯盟球隊的熱門補強人選。 擷圖自維基百科／Cream meron pan攝影
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由於兩名洋投都是今年央聯A咖級的中繼投手，不過由於簽下的都是一紙單年合約，而一向有挖其他隊洋將「前科」，又亟需補強牛棚的巨人隊，早在球季結束之後就被媒體推測會加入搶人大戰。而巨人球團副代表大塚淳弘在日前對媒體表示，根據掌握的情報，羅德里奎茲以及強森明年將雙雙轉投大聯盟，評論其他球團外籍選手去留的言論引發爭議。然而，隨著與原母隊交涉陷入僵局，同時被移出保留者名單，也使得兩名強力中繼重新投回大聯盟的機率大幅升高。

Hiyan製表
Hiyan製表
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巨人隊要不到這兩名A咖洋投，不過如果真如球團副代表所預測最後都重回MLB球團懷抱，等於也削弱了同聯盟兩個對手的戰力，巨人隊見獵心喜的心情不難理解。然而，另一方面這也顯見這幾年帶著日職實績返回大聯盟的投手，行情水漲船高的事實，以及面對MLB球團的金錢攻勢，NPB球團無法抵擋的現實。

在巨人隊效力過3年的麥可拉斯（Miles Mikolas）就是一個代表性的例子。他回到大聯盟第一年就投出18勝4敗、防禦率2.83的成績，拿下國家聯盟勝投王。在巨人隊3年的年薪分別是8050萬、2億4000萬、2億4000萬，儘管巨人隊當時想要全力留人，但紅雀隊開出的合約是2年17億日幣，單年超過8億日幣，而當時日本職棒最高薪球員金子千尋（當時效力歐力士猛牛隊）投手「不過」6億，巨人隊最高薪的菅野智之則是4億5000萬，顯然是日職出手最闊綽的巨人軍都難以望其項背的價碼。等到聖路易紅雀隊今年與麥可拉斯簽下4年75億日幣的新合約之後，讓更多人深刻體驗到薪資的現實差距。

麥可拉斯在讀賣巨人經過3季的日職歷鍊之後，回到大聯盟立刻成為紅雀的王牌先發，這讓...
麥可拉斯在讀賣巨人經過3季的日職歷鍊之後，回到大聯盟立刻成為紅雀的王牌先發，這讓日職表現優異的洋投身價大漲。 歐新社資料照片
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相同地，來自多明尼加的羅德里奎茲本季出賽64場，繳出41次中繼成功、防禦率1.64。美國籍的強森雖然因為返美陪產的關係而失去中繼王頭銜，不過繳出40次中繼成功、防禦率1.38，尤其是那一顆致命武器曲球使得他的評價更勝羅德里奎茲。他們過去都在美國職棒大聯盟出賽過，強森甚至是2012年美國職棒選秀第1輪43順位被芝加哥小熊選進，但成績平平，經過日職的磨練與洗禮之後，成為繼麥可拉斯之後備受矚目能成功「逆輸入」回美職的投手。

兩名中繼洋投本季在日職的年薪都不到1億（羅德里奎茲7,000萬；強森9,000萬），可說是兩隊撿到寶。不過他們都只有28歲，帶著日本職棒的閃亮實績，重新挑戰大聯盟之路「錢」途一片看好，加上強森小孩剛誕生，希望回美國生活的家庭因素，都是中日、阪神兩隊端出複數年合約仍嚴重陷入苦戰，甚至已經形同放棄的主因。

中日龍阪神虎

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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