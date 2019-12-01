關懷盃／普悠瑪事件後返球場 王羽飛夜市巧遇林智勝

2019-12-01 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／花蓮即時報導



去年普悠瑪事件傷者之一的卑南國中棒球員王羽飛，靠著積極復健，一年後已重返球場，這次到花蓮參與關懷盃賽事，雖沒能在球場遇見職棒偶像，卻在夜市巧遇「大師兄」林智勝，讓林智勝也大呼「就是這麼巧。」

王羽飛去年在普悠瑪列車翻覆事件中受重傷，從鬼門關前走一遭，挺過最艱難的一段，他也咬牙忍住復健的痛，只為了能再踏上棒球場。

今年暑假王羽飛重回球隊，這次也擔任卑南國中隊長參與關懷盃，只可惜王羽飛昨天打完最後一場比賽，都沒機會見到偶像高國輝、林智勝。但就在昨晚全隊去逛夜市時，竟幸運與林智勝巧遇。

林智勝去年在王羽飛傷後就曾送手機給他、替他打氣，這次林智勝以新任原棒協理事長身分參與關懷盃，他早知道王羽飛已回到球場，但原以為沒機會碰面。

林智勝透露，自己原本就有意要去找他，託人詢問地址但因故未收到回覆，「本來想說那沒關係，知道他現在好好的就好了。」

「但就是這麼巧！」林智勝透露，昨晚去夜市，自己當時站著聽歌，突然有人叫了他，「我轉頭一看，他跟我說，『我是羽飛。』」