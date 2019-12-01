關懷盃／每天跳繩長高 陳子恩成三星最穩投手

2019-12-01 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



三星國小陳子恩冠軍戰奪勝投。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

宜蘭縣三星國小今天在關懷盃棒球邀請賽以6：2擊敗台東紅葉國小奪冠，六年級的陳子恩先發5局無責失拿下勝投，總教練黃郁翔指出，他是目前隊上最穩的投手，也很看好他的未來性。

陳子恩今天對戰紅葉主投5局，被敲出3支安打，失1分非自責分，率隊奪冠。黃郁翔透露，他今年升上六年級後投手表現進步很多，「暑假身材抽高，速度和力量都多很多。」

能迅速抽高的秘訣，陳子恩笑說，自己每天喝牛奶，加上每天跳繩500下，升六年級大概長高了7分分。

黃郁翔提到，陳子恩若能再加強情緒控管能力，未來會是很好的選手，他與弟弟陳子康都有不錯的條件，弟弟去年四年級時就隨球隊出外比賽，目前兩人也是球隊的投捕搭檔。

三星國小兄弟檔陳子恩（左）、陳子康（右）。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

今天陳子恩擔任先發投手，弟弟陳子康則是先發蹲捕，陳子恩完成5局的投球任務後，與弟弟角色互換。陳子康在6局上球隊6：1領先時接替哥哥登板，他坦言：「投最後一局有壓力。」雖被連續安打失1分，哥哥也適時鼓勵他，「把這局丟完就贏了，心裡要想著我是球隊最強的。」

三星過去培養出的職棒球員包括統一獅隊鄧志偉、Lamigo桃猿隊董子浩、中信兄弟隊岳東華、岳政華等人，時常也會回到母校指導學弟，但陳子恩、陳子康被問到偶像，卻都說是中信兄弟林智勝。陳子恩也透露，最近學長岳政華都會回來學校，幫助很多，「他都教我打擊。」