關懷盃／兄弟聯手 三星少棒擊退紅葉奪第3冠

2019-12-01 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



三星國小擊敗紅葉國小奪冠。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

宜蘭縣三星國小在關懷盃棒球邀請賽連3年挺進冠軍戰，今天對上台東縣紅葉國小，陳子恩先發5局無責失，再靠弟弟陳子康守住勝利，兄弟檔聯手壓制對手，終場以6：2拿下勝利，奪下近3年來的第2冠。

三星過去是宜蘭縣唯一主攻硬式組的少棒隊，近年宜蘭縣少棒則逐漸發展，今年三星在關懷盃闖進決賽的路上，就一路上演「宜蘭內戰」，昨天以5：2擊敗竹林國小挺進4強，今天上午再以6：5打退大同。

三星總教練黃裕翔表示，球員對到宜蘭的球隊，打起來會有點綁手綁腳，因為大家都會認為三星是宜蘭最好的球隊。然而小球員成功頂住壓力，連續3年闖進關懷盃少棒組冠軍戰。

今年三星曾在9月的桃園盃賽事以2：4敗給紅葉國小，兩隊今天再碰頭爭冠，前3局打完戰成平手，4局下三星靠謝丞威、張邵軍及葉駿恩連續3支安打攻進3分奠定勝基，5局下陳子康、謝丞威兩支連續二壘打再添2分。

目前全隊最穩的投手陳子恩，今天主投5局被敲3支安打，僅失1分非自責分，替球隊穩住局面，第6局與擔任捕手的弟弟陳子康角色互換，陳子康雖被敲出3支安打遇上小亂流，但靠隊友守備製造「再見雙殺」結束比賽。