關懷盃／冠軍學長加持 泰源國中相隔14年奪冠

2019-12-01 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



泰源國中相隔14年奪冠。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

暌違10年闖進關懷盃棒球邀請賽，台東縣泰源國中今天靠著林威道的再見安打，以7：6擊敗花蓮縣瑞穗國中，相隔14年再奪關懷盃青少棒組冠軍，也是隊史第3冠，前兩次奪冠班底中的余德龍、王躍霖（Lamigo桃猿隊）都在場見證。

泰源、瑞穗今天上演激戰，3局下泰源一度打下4分大局取得領先，但7局上被追平，下半局泰源在2出局後攻占三壘，總教練王國慶換上林威道代打，他也沒放過當英雄的機會，揮出右外野方向的再見安打，替球隊打下冠軍。

泰源國中林威道揮出再見安打。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

林威道代打建功，王國慶透露：「他本來就很會打、很會推（打），剛好他今天手不舒服，不能硬拉。」林威道也提到，自己早有準備在關鍵時候上場打擊，「教練怎麼講，我就怎麼做，他跟我說用推的就好，打一壘安打就好。」

2002年關懷盃首度舉辦青少棒組賽事，就是由泰源奪冠，當時班底中的余德龍今天也到場看學弟比賽，2005年泰源奪下第2冠則有王躍霖在陣中，如今泰源等了14年再次奪冠，多名學長都在一旁觀賽、看著學弟重返榮耀。

泰源國中林威道揮出再見安打。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

王國泰說：「很感謝這謝學長都在旁邊看、都沒離開，他們的鼓勵差很多，他們講一句話勝過我們教兩、三個月。」他也透露，不少學長有空時也會回到學校指導學弟，尤其時常回台東看父母的張志豪，以及王國泰的姪子王躍霖。

林威道也透露，在學校時常遇到萬昭清、張志豪等學長回來，除了指導球技也會送球具，其中張志豪對他打擊上的提點，也讓林威道印象深刻，「他會教我們，不用要球打遠、把球打平就好。」