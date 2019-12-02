中職／大帝殞落、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

日前中職史上第一次擴編選秀落幕，其中，中信兄弟曾陶鎔被味全龍挑走，引發熱議，原因是曾陶鎔曾經大紅大紫，只是猶如煙火短暫而絢爛，他在兄弟已無出賽空間，轉換龍袍並非壞事，這也讓不禁讓人感嘆，球迷口中的「大帝」曾陶鎔和「二世」王威晨，職棒圈際遇在兩年前形成黃金交叉，命運好好玩。

2015年季中選秀，中信兄弟在第10輪選進當時默默無名的曾陶鎔，簽約金80萬元，更在第13輪才挑走前職棒名將王光輝的兒子王威晨，簽約金低到只有30萬元，當年兩人順位比同期選秀的林政賢、郭力瑋、潘韋辰、游宗儒、陳敏賜還低，如今他們已遭所屬球團釋出。

曾陶鎔(左)和王威晨(右)同梯進入中職，寫下的棒球人生故事有驚奇、有惋惜、有轉機，相信接下來還會有更多的精彩篇章。 聯合報系資料照片 分享 facebook

剛進職棒同齡的曾陶鎔、王威晨苦無發揮機會，2017年曾陶鎔大爆發，球隊開幕戰他代打就轟三分砲，自此出賽場數大增，5月5日在澄清湖球場對富邦悍將，他敲單場三響砲，隔天再敲雙響砲，跨場連4打席開轟，兩天5轟都是中職紀錄，開始走紅。

2017年上半季曾陶鎔打擊率0.322，狂敲14轟、40分打點，外加7盜，可惜好景不常，下半季打擊率僅0.186，只擠出1轟、10分打點，102打數慘吞43K，曾連7打席遭三振追平聯盟不名譽紀錄，上、下半季表現落差極大，關鍵仍是外角滑球打不好，成了致命傷。

曾陶鎔的崛起過程，就像是台版的「林來瘋」傳奇燦爛而炫麗，只可惜維持時間太短，已成為球迷的回憶。 聯合報系資料照片 分享 facebook

嚴格來說，曾陶鎔只火紅半季，接下來再也難回巔峰；反觀王威晨在2017年季末爆發「五虎將風波」，球季結束大批主力球員遭釋出，部分球星被冷凍，王威晨得到大量出賽空間，一躍成為主力球星。

2018年王威晨出賽118場為全聯盟最多，一共累計489打數則是中職史上單季新高，繳出打擊率0.335、164安、44盜的頂級成績單，拿下盜壘王。

2019年王威晨開低走高，打完4月賽程打擊率還不到2成，從5月1日到球季結束，王威晨累計打擊率高達0.346，順利蟬聯盜壘王，並榮獲生涯首座三壘手金手套，12強賽更是大放異彩，獲選大會最佳三壘手獎，棒球人生可說苦盡甘來。

王威晨起步較晚，也沒有亮眼的長打能力，但是他靠優異的選球、速度與守備逐漸打出信心，也獲得了球隊的信任，反而在近兩季成為了球隊的招牌球星。 聯合報系資料照片 分享 facebook

就在王威晨發光發熱之際，曾陶鎔這兩年79打數只勉強擠出1轟，打擊率0.215，吞23K，黃衫軍有許多年輕選手等待機會，曾陶鎔即使續留，未來出賽場數恐怕只會愈來愈少，還不如轉隊拚重生。

曾陶鎔和王威晨共同譜寫選秀後段班，不願向命運低頭的動人篇章，然而職棒環境是現實的，狀態無法維持長久，最終只有被取代的份，也祝福曾陶鎔未來發展順遂，他仍有高人氣，味全選曾陶鎔算是一步好棋，若未來破繭而出，對選手和球團都是好事，就看機會能否掌握。

中職30年歷史，轉隊的例子實在太多了，轉隊從C咖變A咖的故事所在多有，真正成功的例子，絕對少不了黃仕豪(現更名黃泰龍)。

黃仕豪從2005年進職棒，歷經誠泰、米迪亞、La new，在球隊都是不起眼的角色，甚至差點沒球打，2010年初La new將黃仕豪交易至兄弟象，換來黃志祥，由於兄弟剛爆發「黑象事件」，大批主力球員都被抓走，黃仕豪獲得許多出賽機會，和兩年前的王威晨有點類似。

黃仕豪生涯在中職打過11個球季，也是少數待過3支球隊的球員，雖然他生涯全壘打僅10支，但從La New轉戰兄弟後，靠著穩定的打擊和守備連5年入選明星賽。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2010年黃仕豪就站穩兄弟先發三壘手位置，並幫助黃衫軍拿下隊史第7總冠軍，生涯拿到3次三壘手金手套獎和1次最佳十人三壘手獎，連5年出賽數破百場，打擊也有一定水準，這是他不曾有過的待遇，2016年球季結束退役，並轉任教練至今。