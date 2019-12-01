關懷盃／球隊成軍僅3年 宜蘭大同國小奪季軍

2019-12-01 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



宜蘭縣大同國小奪下關懷盃季軍。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

球隊成軍僅3年，宜蘭縣大同國小第二度參與關懷盃棒球邀請賽，一舉打入4強，雖然在「宜蘭內戰」不敵三星國小無緣爭冠，但在季軍戰以8：3擊敗高雄市桃源國小，抱回第3名，總教練王國泰也露出滿意的笑容。

宜蘭近年只有三星國小是主攻硬式組的球隊，也是國內少棒勁旅之一，大同國小則在2016年成立棒球隊，初期由林克謙的爸爸林朝枝以及王詩聰的爸爸王國泰帶隊，目前則由王國泰領軍。

「我剛到的時候，球隊沒幾個小朋友，大概12、13個，先打軟式組。」王國泰透露，為了找兵源，自己利用白天的時間往山上跑，也靠家長間口耳相傳找球員入隊，目前全隊共有24名球員，也已佔全校近半數的學生。

大同國小球員賽後與Lamigo桃猿隊林立合照。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

王國泰表示，球隊每天利用早上、晚上，在學生完成課業後才練球，另外還有每周三、五下午，周末則是隔周休。

王國泰說：「這批小孩都滿乖的，在我們球隊，功課不寫就要關禁閉，一次沒寫關一個禮拜、兩次就兩個禮拜，累積下去，他們看到大家嘩啦嘩啦（在打球），會心癢癢，就不會缺功課了，成績都滿好的。」

球隊今年連續在能高盃、傳福盃及關懷盃打出好成績，王國泰透露，目標是希望能報名今年國小硬式聯賽，「因為小朋友想打，他們說很好玩，『鏘鏘鏘』的，很好聽，我跟他們說別開玩笑，被打到會很痛，他們說沒關係。」