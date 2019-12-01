棒球／挑戰美職難度高 李來發：50萬簽約金再旅外

2019-12-01 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台北即時報導



高苑工商歷年來培養出不少旅外球員，有四人曾升上大聯盟，昔日高苑五虎中，鄭錡鴻、羅錦龍、陳偉殷、高國輝都有旅外資歷，高苑總教練李來發建議，青棒球員若要畢業後挑戰美職，50萬元簽約金可做為參考標準。

高苑五虎目前剩下陳偉殷仍在美職續拚大聯盟機會，李來發雖然在高苑五虎畢業後才接掌高苑兵符，不過2004年雅典奧運曾以中華隊教練身分與陳偉殷共事，也看好他對於明年續留美職的強烈企圖心。

高苑歷年有11名球員畢業後挑戰美國、日本職棒，早期代表人物為曹錦輝、陳鏞基、陳偉殷，李來發擔任總教練後，近年來也帶出林子偉、黃暐傑、林暉盛、鄧愷威、張景淯等新一代旅外球員。

高苑校友中，除了陳偉殷畢業後先效力於日職中日龍隊，其餘都以美職為目標，李來發認為，考慮到美國機票及生活費較高，最好能拿到50萬元簽約金再挑戰美職，「這對球員來說也是一種保障，球團不會輕易放棄你，簽約金太少也會變成插花的角色。」

世界12強賽結束後，中華隊總教練洪一中也建議中職制定規範，限定選手畢業後簽約金在一定金額以上才可旅外，好留住人才，李來發也認為，隨著中職月薪、簽約金的提高，選手留在台灣打球也是一個選項，「如果在中職表現好，還能打得更長久，這點也要考慮。」