棒球／高苑五虎難重現 青棒好手分散各隊

2019-12-01 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台北即時報導



昔日「高苑五虎」有三人在今年退休，象徵著一個時代的結束，高苑工商總教練李來發認為，未來菁英球員齊聚一隊的狀況不容易重現，因近來各地強權陸續興起，不再只集中少數學校。

高苑早年靠著曹錦輝、林英傑、周思齊等人打下江山，在高中棒球聯賽硬式組、金龍旗都曾拿下三連霸，也獲得「綠色怪物」美名，1985年出生的鄭錡鴻、羅錦龍、鍾承祐、陳偉殷、高國輝則是最後一批代表人物，五虎畢業後，很難再見到如此素質整齊的梯隊。

李來發在2009年起接掌高苑工商總教練至今，雖然未曾參與高苑王朝時期，但2011、2012年曾帶隊在高中木棒聯賽完成連霸，2015年一舉拿下軟式棒球，鋁棒、木棒聯賽以及黑豹旗四座冠軍。

高苑早年靠著集結各地菁英球員打出名號，李來發認為，近年因政府力求均衡地區發展，青棒賽事要再重現過去高苑王朝壟斷的局面很難，「現在球員要全部集中在一個學校不容易了。」

以黑豹旗賽事為例，前六屆冠軍的就分散在高苑、平鎮高中、榖保家商三所學校，另外桃園農工、興大附農、普門高中也有抗衡實力，今年東石高中更打破隊史紀錄挺進四強。

傳統強權招牌仍是吸引球員加入的一大因素，但青棒具有爭冠實力的球隊增加，與其在強隊板凳等待機會，近來也不少球員選擇到更有出賽機會的球隊磨練自己，也讓好手齊聚一堂的景象更難重現，U15國手朱瑋淇就對加入東石高中的選擇並不後悔。