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日職／外籍球員總評 王柏融因傷僅得D

2019-12-01 08:55聯合報 記者蘇志畬／即時報導

日本媒體「Full Count」針對日職12支球團今年外籍球員進行總評，火腿隊被認為是今年最受到洋將戰力困擾的球隊之一，投手、野手表現都僅獲得D級，但因火腿只有一名野手，分數等同直接打在旅日第一年的王柏融身上。

原效力於Lamigo桃猿隊的王柏融，行使旅外自由球員權利後，從中職輸出到日職，與火腿隊簽下三年合約，第一年在日職的成績，總計306打數敲出78支安打，另有3發全壘打、35分打點。

王柏融2成55的打擊率，在太平洋聯盟打者中可排到25名左右，不過受限於出賽數過少，無法進榜，「Full Count」評價火腿隊洋將成績時也指出，曾在中職兩度繳出四成打擊率成績的王柏融，受到傷勢影響，僅出賽88場。

王柏融今年7月在千葉球場外野撲接飛球，導致右肩挫傷缺席四周，在二軍實戰開轟後，就被拉上一軍，不料8月10日的復出首戰，就被軟銀投手千賀滉大觸身球砸中，造成左腳骨挫傷，隨後持續出賽，但打擊狀況不理想，傷後18場出賽，52打數6安打，打擊率僅1成15。

樂天投手、野手評價都獲得B級，因為今年球隊能以第三名之姿打進季後賽，洋將貢獻度不小，除了布希尼斯（Alan Busenitz）防禦率1.98給予安定感，「Full Count」也提及宋家豪與赫曼（Frank Herrmann）都留下不錯成績。

而陳冠宇今年出賽44場創下個人新高，也拿下了一勝一敗五中繼，防禦率3.63的成績，不過所效力的羅德隊，外籍投手評價則是D級，原因是新來的洋投未能繳出預期成績。

王柏融火腿中職

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