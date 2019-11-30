黑豹旗／穀保家商挺進決戰 連3年與平鎮高中爭霸

2019-11-30 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／台北即時報導



黑豹旗青棒賽4強戰，穀保家商以3：0完封高苑工商，取得明天決戰門票，將挑戰2連霸；黑豹旗冠軍戰連續3年由穀保與平鎮高中擔任主角，前兩次兩隊各拿1冠。

穀保先發投手林子崴投6局，劉予承再接手3局無失分，聯手壓制高苑打線，穀保賽前原本就設定這兩人投，總教練周宗志說：「他們過去對高苑壓制力不錯」。

劉予承之前在立德盃冠軍戰對高苑投出10K的完全比賽（賽制7局），穀保教練團很早設定，若4強碰到高苑，就讓這兩人去投。

林子崴沒有失分，周宗志認為他的狀況沒有特別好，「但有辦法把6局的局數吃完，而且在比賽中遇到危機，都能冷靜靠經驗化解，這是他做得最好的地方」。

穀保在4局下靠林岳谷安打、王順和犧牲觸擊、投手暴投及林辰勳高飛犧牲打，攻進第1分，周宗志說：「這次打擊戰術做得成功，林辰勳基本功也有做好。」

高苑先發投手邱駿威前7局只被擊出1安，周宗志表示，他本來就是目前高中的A級投手，有速度，第1局過後的變化球好球率變高，尾勁不錯，要設定直球也不好攻擊，「幸運的是，我們有掌握住這一次機會」。

穀保在8局下再靠何恆佑安打、林岳谷保送、王順和二壘打拿兩分奠定勝基。