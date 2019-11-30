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關懷盃／安岡中學來台交流 輸球仍想幫忙整理場地

2019-11-30 18:29聯合報 記者葉姵妤／即時報導

關懷盃棒球邀請賽舉辦邁入第26年，今年首度邀請沖繩那霸市立安岡中學校來台打友誼賽，增加交流機會，儘管安岡中學2戰都吞敗，教頭稻福盛充不僅希望能再來台參加，也邀請台灣球隊赴沖繩。

安岡中學今天一日兩戰，上午以0：2不敵社團性質的花蓮平和國中，下午對戰科班球隊台東新生國中，則以0：16吞敗，但兩隊小球員賽後玩在一片，熱情握手、擁抱，並帶著笑容說再見。

比賽結束後，工作人員進行場地整理，安岡小球員還紛紛跑向工作人員要協助整理場地，隨隊翻譯解釋，安岡球員平時習慣在賽後自行整理場地，而最終場地仍由工作人員負責整理，小球員也脫帽向工作人員致意。

安岡中學總教練稻福盛充指出，很高興能受到大會的邀請來台參加關懷盃，可惜的是因為和另一場大賽撞期，隊上二年級球員留在日本比賽，派一年級選手來台打關懷盃，實力有些落差，稻福盛充賽後還向媒體致歉，「第二場比賽分數差距大，有點抱歉。」

稻福盛充表示，球隊很珍惜這兩場比賽的機會，回到日本後會好好訓練，下次來台時會打出更好的內容。他也提到，來台的兩天受大會的照顧，大家也都很熱情，「希望有機會的話，台灣球隊也能到沖繩讓我們招待。」

安岡中學賽後找上工作人員想幫忙整理場地。記者葉姵妤／攝影
安岡中學賽後找上工作人員想幫忙整理場地。記者葉姵妤／攝影
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安岡中學來台與新生國中交流。記者葉姵妤／攝影
安岡中學來台與新生國中交流。記者葉姵妤／攝影
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安岡中學賽後找上工作人員想幫忙整理場地。記者葉姵妤／攝影
安岡中學賽後找上工作人員想幫忙整理場地。記者葉姵妤／攝影
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關懷盃棒球

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