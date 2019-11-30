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關懷盃／為了最愛的棒球積極復健 王羽飛重返球場

2019-11-30 17:38聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

在去年普悠瑪列車翻覆事故中受重傷的「台東小巨砲」王羽飛，事隔一年後已重返最愛的棒球場，今年在關懷盃擔任卑南國中棒球隊隊長，帶著偶像高國輝送的手套出賽，他說：「棒球是我的動力。」

王羽飛去年在普悠瑪事故中受重傷，除了氣胸、血胸及骨盆腔骨折等狀況，右大腿也嚴重撕裂，一度情況危機，但成功撐了過來。今年1月從羅東回到台東治療，當時還須要藉著外物支撐才能站立，但他半年後就重返最愛的棒球場。

「剛受傷的時候，我真的很怕再也不能繼續打球了。」為了重新拿起球棒，王羽飛積極復健，他坦言，剛開始真的很痛，後來慢慢習慣，今年暑假他也如願回到球隊，與隊友們一同打拚，目前他每周3天做肌力訓練，1天回醫院做震波治療，狀況已能比賽，但還未恢復到百分百。

王羽飛透露，自己受傷復健的期間，想的都是過去和隊友相處的時光，而隊友不僅持續送上關心、到醫院探望，回到球隊時也十分照顧，不斷詢問他是否需要協助，成了王羽飛心中最感動的畫面。

在他回到球隊後，已陸續隨隊參加菊島盃、傳福盃，這次在關懷盃更是球隊隊長，今天對戰台東縣新生國中擔任先發中外野手、打第7棒，單場3支2，幫助球隊提前4局以10：0奪勝。

王羽飛靠著自己的努力和意志力重新踏上球場，一旁監場的中信兄弟隊外野手張志豪也在賽後關心他的狀況、給予鼓勵，「辛苦了、辛苦了，這樣你會越來越強。」

去年王羽飛發生意外後，不少職棒球星都替他打氣，他的偶像高國輝透過隊友、卑南國中校友高孝儀送上手套，林智勝也寄了一支新手機給他，兩樣東西現在都還是王羽飛的寶貝，每天使用。可惜高國輝今年沒出席關懷盃，讓王羽飛又錯失和偶像相間的機會。

卑南國中王羽飛。記者葉姵妤／攝影
卑南國中王羽飛。記者葉姵妤／攝影
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卑南國中王羽飛拿著高國輝贈送的手套上場。記者葉姵妤／攝影
卑南國中王羽飛拿著高國輝贈送的手套上場。記者葉姵妤／攝影
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棒球高國輝關懷盃

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