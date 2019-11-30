中職／富邦悍將補充說明 張建銘本人無留隊意願

2019-11-30 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／台北即時報導



張建銘。 報系資料照 分享 facebook 富邦悍將隊釋出張建銘，球團另發補充說明表示，曾與「火哥」溝通，但他無與悍將隊續約之意，也沒有在悍將隊轉任教練之計畫，因此將他釋出。

悍將球團補充說明如下：

富邦球團經與張建銘溝通後，由於球員本人並無與悍將續約之意，亦無在富邦轉任教練之計畫。

球團基於尊重選手個人生涯考量及團隊戰力規劃後予以釋出，並祝福張建銘往後能有更好的生涯發展及成就。