親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

砂石案再槓韓 黃國昌秀經濟部公文載明「違規開發」

國中才知黃春明是名作家 超越父親黃國珍不再迴避

運動筆記勇敢挑戰，因為我堅持【賽事】 2020 愛你愛你！國家地理頻道世界地球日，愛跑喔～
健行筆記早安！鳶嘴山~鳶嘴稍來大O三員縱走【回不去了 那就豪邁縱走六連峰】
NBA賽事懶人包 (11月30日)精彩演出- Hassan Whiteside 單場10阻攻 (11月30日)

中職／24歲被釋出 林政賢：早遇到還能重新開始

2019-11-30 16:05聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

林政賢得知被釋出後，在關懷盃仍面帶笑容與小球員互動。記者葉姵妤／攝影
林政賢得知被釋出後，在關懷盃仍面帶笑容與小球員互動。記者葉姵妤／攝影
分享
曾是很受球團期待的先發戰力，富邦悍將隊24歲左投林政賢近年表現都不盡理想，今天遭釋出，而他正在家鄉花蓮參與關懷盃，得知消息後，臉上藏不住落寞神情，但他也說：「這是運動員遲早都要遇到的事。」

林政賢就讀平鎮高中時就和宋文華共組球隊「左右護法」，未來性受期待，進文化大學讀了1年後，在2015年投入中職選秀，在第6輪被義大犀牛隊挑中。

林政賢在2016年於一軍出賽11場（5場先發），拿下2勝1敗，2016年則獲17場出賽機會（15場先發），拿下3勝3敗，防禦率3.79，但之後陷入「失速」問題，隔年僅在一軍先發5場、吞3敗，防禦率6.61，今年更是沒有一軍登板紀錄，季後被釋出。

在職棒短短5年、年僅24歲就遇上失業危機，林政賢說：「也沒什麼（感到）意外，職棒就是很現實的職業，每年每年都要做好這種心理準備，也很感謝富邦這3年的照顧。」

暫別職棒舞台，他也選擇正面看待，「運動員遲早都會遇到這種事，早點遇到也會比晚點遇到好，還有重新開始的機會。」 

對於下一步，林政賢表示，「現在還是會按照自己的計畫走，該動的還是要動，如果有其他球隊要找的話，狀況才比較容易銜接得上，先把自己的訓練那些做好，其他的就交給經紀人。」

過去一直是球隊點名的先發輪值人選，林政賢卻沒投出符合期待的表現，他坦言，這2年自己也很努力想找回身手，但一直陷在同一個點，讓自己處在低潮，「想要自己更好，但做了什麼方法都達不到自己想要的，自己的信心就下降很多。」

林政賢富邦悍將中職

相關新聞

中職／富邦公布釋出名單 羅嘉仁、張建銘在列

2019-11-30 14:35

中職／吸收富邦釋出球員 味全龍：有在考量

2019-11-30 14:55

中職／接一軍首席教練 高志綱：尚未獲正式通知

2019-11-30 15:10

中職／富邦悍將補充說明 張建銘本人無留隊意願

2019-11-30 16:40

中職／結束12年球員生涯 鍾承祐續留猿隊轉教練

2019-11-30 10:57

中職／第3度遭釋出 林克謙：有盡力就好了

2019-11-30 16:34

日職／補強打擊火力 阪神虎找來陳偉殷前隊友包爾

2019-11-30 16:29

中職／羅嘉仁火球不再 失去牛棚優勢遭釋出

2019-11-30 15:47

中職／職棒生涯16年 「火哥」開外掛讓人印象深刻

2019-11-30 15:33

中職／高苑同梯鍾承祐退役轉教練 陳偉殷：不是壞事

2019-11-30 14:31

中職／明年出征6搶1？ 王溢正：有意願

2019-11-30 12:53

棒球／高苑五將退三人 陳偉殷、高國輝仍在拚

2019-11-30 11:18

MLB／不怕移防布陣 大谷翔平打擊再進化

2019-11-30 10:46

冬盟／中職聯隊9下追7分 成晉扮屠龍者

2019-11-30 00:12

關懷盃／職棒球星到場互動 小球員提問「直球對決」

2019-11-29 23:58

棒球／陳偉殷首度表態 6搶1願為國家效力

2019-11-29 20:43

棒球／下鄉指導小球員 陳偉殷：態度決定進步程度

2019-11-29 19:23

關懷盃／大溪伍識均好投奪勝 陳俊秀大讚「很強」

2019-11-29 18:50

關懷盃／小球員問林智勝 「王柏融跟你誰強？」

2019-11-29 17:40

關懷盃／申皓瑋首度現身 與千秋堂弟申皓瑋同台亮相

2019-11-29 16:46

冬盟／中職聯隊落後六分逆轉 成晉再見安擒龍

2019-11-29 16:34

關懷盃／平和國中棒球場今年啟用 教頭盼職棒來移訓

2019-11-29 16:19

中職／85號龍衫暫不使用 味全：會尊重師母想法

2019-11-29 10:02

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00

中職／味全龍擴編選秀 找廖文揚來帶小龍

2019-11-29 00:14

關懷盃／後山火熱開打 職棒球星返原鄉回饋小球員

2019-11-29 00:00

關懷盃／少棒球員天真喊話 林智勝：也是種動力

2019-11-28 21:31

中職／味全龍擴編選秀挑4人 葉君璋說明原因

2019-11-28 20:18

關懷盃／羅華韋前一天被告知 披龍袍當新的開始

2019-11-28 19:32

關懷盃／全票通過 林智勝當選新任原棒協理事長

2019-11-28 19:05

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

日職／陳偉殷還在陣中時 中日龍曾強到極點

2019-11-25 07:00

日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

日職／進行重建球隊 找名投當監督成新潮流

2019-11-04 07:00

日職／再送新監督大禮 養樂多補強助高津臣吾

2019-10-31 07:00

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／快艇三槍全面熄火 7連勝慘遭馬刺終結

2019-11-30 12:20

NBA／進湖人要他點頭 經紀人爆詹姆斯權勢太大

2019-11-30 09:10

NBA／詹皇攜手AD飆49分 湖人破巫師納10連勝

2019-11-30 14:20

MLB／劉致榮火球成招牌 紅襪農場新秀排16

2019-11-30 09:01

中職／富邦公布釋出名單 羅嘉仁、張建銘在列

2019-11-30 14:35

NBA／籃網回擊綠衫軍 華克：讓厄文的一切放下

2019-11-30 08:40

NBA／太陽感恩節加練無用 唐西奇飆42分準大三元奪勝

2019-11-30 12:44

關懷盃／小球員問林智勝 「王柏融跟你誰強？」

2019-11-29 17:40

NBA／妻子疑受種族歧視開除 韋德嗆美國達人秀

2019-11-29 16:28

MLB／紐媒預測FA落點 洋基收小史、天使搶柯爾

2019-11-30 07:57

黑豹旗／兩支再見安打 東石擊敗北科首次進四強

2019-11-29 22:17

NBA／安戴托昆波強勢領軍 公鹿笑納10連勝

2019-11-30 11:29

NBA／刪光IG貼文引猜測 德羅展：只是討厭社群媒體

2019-11-29 17:02

NBA／勢如破竹單月奪14勝 湖人隊史2000年後最多

2019-11-30 15:27

中職／吸收富邦釋出球員 味全龍：有在考量

2019-11-30 14:55

NBA／寫單月平均30分大三元 唐西奇：對每場都迫不及待

2019-11-30 15:24

NBA／76人16分大逆轉 前達欣中鋒佩爾首秀繳四阻攻

2019-11-30 11:55

中職／結束12年球員生涯 鍾承祐續留猿隊轉教練

2019-11-30 10:57

MLB／離開馬林魚 陳偉殷有望完成對戰30隊拼圖

2019-11-30 08:23

NBA／英格倫續約鵜鶘有譜？ 葛里芬透露絕對有意留人

2019-11-30 10:16

NBA／稱擁抱厄文非搏版面 史馬特：他是我兄弟

2019-11-30 10:41

棒球／高苑五將退三人 陳偉殷、高國輝仍在拚

2019-11-30 11:18

NBA／最美的感恩節 布萊恩IG紀念認識妻子20年

2019-11-29 17:46

ABL／3洋將聯手拿72分 富邦主場宰黑熊

2019-11-29 23:52

NBA／18歲澳職飆32分大三元 美媒看好鮑爾小弟狀元潛質

2019-11-30 13:12

NBA／單場49分改寫紀錄 前綠衫軍後衛揚名歐洲聯賽

2019-11-30 09:42

NBA／詹姆斯曾識破假戰術 巫師教頭大讚高球商

2019-11-30 16:17

ABL／梅奧飆六顆三分彈 富邦勇士13分大勝澳門黑熊

2019-11-29 21:38

NBA／三分外線突飛猛進 席亞康歸功日練千球

2019-11-30 11:30

印度羽賽／王子維直落二晉四強 台將最後希望

2019-11-29 20:17

中職／羅嘉仁火球不再 失去牛棚優勢遭釋出

2019-11-30 15:47

黑豹旗／首闖4強太嗨 東石兩次「再見」才贏

2019-11-30 00:05

MLB／八名新教頭定案 吉拉迪掌費城人最被看好

2019-11-30 09:39

NBA／楊恩飆49分無力止連敗 溜馬驚險搶5連勝

2019-11-30 13:02

中職／職棒生涯16年 「火哥」開外掛讓人印象深刻

2019-11-30 15:33

冬盟／中職聯隊9下追7分 成晉扮屠龍者

2019-11-30 00:12

NBA／寧退休也不替尼克打球？ 傑佛森坦承純屬玩笑話

2019-11-30 13:37

MLB／不怕移防布陣 大谷翔平打擊再進化

2019-11-30 10:46

MLB／沒錢如何爭自由球員？雙城打出氣氛牌

2019-11-30 07:56

NBA／貴客降臨 大谷現身湖人主場支持八村壘

2019-11-30 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top