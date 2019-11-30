中職／24歲被釋出 林政賢：早遇到還能重新開始

2019-11-30 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／花蓮即時報導



林政賢得知被釋出後，在關懷盃仍面帶笑容與小球員互動。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 曾是很受球團期待的先發戰力，富邦悍將隊24歲左投林政賢近年表現都不盡理想，今天遭釋出，而他正在家鄉花蓮參與關懷盃，得知消息後，臉上藏不住落寞神情，但他也說：「這是運動員遲早都要遇到的事。」

林政賢就讀平鎮高中時就和宋文華共組球隊「左右護法」，未來性受期待，進文化大學讀了1年後，在2015年投入中職選秀，在第6輪被義大犀牛隊挑中。

林政賢在2016年於一軍出賽11場（5場先發），拿下2勝1敗，2016年則獲17場出賽機會（15場先發），拿下3勝3敗，防禦率3.79，但之後陷入「失速」問題，隔年僅在一軍先發5場、吞3敗，防禦率6.61，今年更是沒有一軍登板紀錄，季後被釋出。

在職棒短短5年、年僅24歲就遇上失業危機，林政賢說：「也沒什麼（感到）意外，職棒就是很現實的職業，每年每年都要做好這種心理準備，也很感謝富邦這3年的照顧。」

暫別職棒舞台，他也選擇正面看待，「運動員遲早都會遇到這種事，早點遇到也會比晚點遇到好，還有重新開始的機會。」

對於下一步，林政賢表示，「現在還是會按照自己的計畫走，該動的還是要動，如果有其他球隊要找的話，狀況才比較容易銜接得上，先把自己的訓練那些做好，其他的就交給經紀人。」

過去一直是球隊點名的先發輪值人選，林政賢卻沒投出符合期待的表現，他坦言，這2年自己也很努力想找回身手，但一直陷在同一個點，讓自己處在低潮，「想要自己更好，但做了什麼方法都達不到自己想要的，自己的信心就下降很多。」