中職／吸收富邦釋出球員 味全龍：有在考量

2019-11-30 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／台北即時報導



張建銘被富邦悍將釋出。 報系資料照 分享 facebook 富邦悍將隊釋出7名球員，羅嘉仁、張建銘、林煜清備受矚目，味全龍隊領隊吳德威表示，跟總教練葉君璋討論過，但暫時沒有結果，至於會不會吸收，「有在思考」。

吳德威表示，會以戰力考量為主，進一步了解選手狀況，「目前還沒收到葉總補強的需求，沒接觸過、也沒聽他提到」。

龍隊目前補強，仍以葉君璋的意見為優先，球團會持續了解相關狀況。

至於擴編選秀挑到的球員，吳德威指出，會透過聯盟了解他們的合約狀況，「要先知道合約內容、我們要概括承受的部分，再來討論下一步」

龍隊目前先邀請他們來了解環境，至於簽約、報到等其他日程，暫時還無法了解。