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關懷盃／大溪伍識均好投奪勝 陳俊秀大讚「很強」

2019-11-29 18:50聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

台東縣大溪國小今天在關懷盃對上花蓮太巴塱國小，伍識均完投6局，送出7次三振，幫助球隊以8：5奪勝，出色的投球表現也讓場邊監場的Lamigo桃猿隊職棒球星都大力讚賞，陳俊秀就直呼這投手「很強！」

伍識均今天先發登板，被敲出5支安打，失5分（4分自責分），拿下勝投，不僅有球速，一旁的陳俊秀也稱讚他投球動作很標準，以少棒球員來說，這樣的實力很不簡單。

伍識均從3年級開始當投手，現在6年級，聽到陳俊秀等職棒球員的稱讚，他十分靦腆，沒有太多表情，但聽到能和陳俊秀合照，馬上露出笑容，他也透露，自己欣賞的球員包括陳俊秀及林承飛，「因為他們打擊很好、守備也好。」

賽後伍識均在冰敷時，陳俊秀主動走向前和他聊天，且逢人就誇他「很強」，也關心他在這冷天沒有多穿長袖緊身衣，貼心叮嚀他投球完穿上外套，保護身體。

而大溪隊上只有伍識均和謝鎮勛是6年級球員，其他小球員從3年級到5年級都有，陳俊秀、王躍霖在賽後「棒球教室」與小球員互動，也誇讚全隊，這麼多低年級球員就可以打贏其他6年級的球隊，真的很厲害。

也有小球員藉機向職棒球星發問，問陳俊秀「怎麼打全壘打？」還有小球員大喊「教練你怎麼這麼帥？」趁亂「撩」了一把，讓陳俊秀笑開懷，直說小朋友「很會聊天」。另外有小球員認真向王躍霖請教要怎麼三振打者。

大溪伍識均，投球表現獲職棒球星大力稱讚。記者葉姵妤／攝影
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王躍霖、陳俊秀在棒球教室與小球員互動。記者葉姵妤／攝影
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林立擔任一壘指導員，與小球員擊掌鼓勵。記者葉姵妤／攝影
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大溪兩強投謝鎮勛（左）、伍識均（右）與陳俊秀合照。記者葉姵妤／攝影
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陳俊秀棒球王躍霖

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