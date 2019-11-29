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關懷盃／小球員問林智勝 「王柏融跟你誰強？」

2019-11-29 17:40聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

林智勝、申皓瑋在棒球教室與小球員互動。記者葉姵妤／攝影
林智勝、申皓瑋在棒球教室與小球員互動。記者葉姵妤／攝影
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在關懷盃接受職棒球星指導，是每年參賽小球員最期待的時刻，今年大會安排監場的職棒球員在每場比賽後進行「棒球教室」，與小球員討論比賽內容、聊聊天，而小球員無厘頭的問答，也常讓職棒「大哥哥」們難以招架。

新任原棒協理事長林智勝在小球員間擁有高人氣，今天現身少棒場地，所到之處都有球員大喊他的名字、上前要簽名。而他今天負責的台東縣桃源國小在比完賽後，裝備都還沒收，衝回休息區的第一件事就是就拿球要找林智勝討簽名。

之後林智勝與申皓瑋一同進行棒球教室，小球員仍一心想著要簽名，林智勝也要求球員問完5個問題才開放簽名，有調皮的球員直接舉手發問「什麼時候可以簽名？」也有球員問到林智勝「為什麼可以把球打那麽遠？」

還有小球員問林智勝「王柏融跟你誰比較強？」林智勝邊簽名邊回答說：「真的強的人不會說他強。」接著馬上有球員反問「那弱的人會說他弱嗎？」讓林智勝也一直不知如何回應。

另外有小球員請教外野接飛球的問題，林智勝就派出外野手申皓瑋回答，討論過程中，還有小球員聊到職棒球員記錯出局數的糗事，對申皓瑋說：「你，還有詹子賢，把球丟出去。」

只見申皓瑋露出尷尬的笑容，林智勝也馬上替學弟跳出來，提醒小球員，少棒比賽不像職棒比賽有計分板可以看，要隨時注意、捕手也要提醒隊友。

聽聞千秋國小有小球員綽號「大師兄」，因身材瘦小，林智勝也一把將他抱起。記者葉姵妤...
聽聞千秋國小有小球員綽號「大師兄」，因身材瘦小，林智勝也一把將他抱起。記者葉姵妤／攝影
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林智勝棒球申皓瑋

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