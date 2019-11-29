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關懷盃／平和國中棒球場今年啟用 教頭盼職棒來移訓

2019-11-29 16:19聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

花蓮平和國中棒球場。記者葉姵妤／攝影
花蓮平和國中棒球場。記者葉姵妤／攝影
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位於花蓮壽豐鄉的平和國中棒球場，今年3月落成啟用，這次關懷盃邀請賽首度成為青少棒組的比賽場地，除了球場外，周邊設施完善，總教練楊慶嘉也有夢，希望未來能吸引職棒球隊來移地訓練。

59歲老教頭楊慶嘉長期在花蓮少棒、青少棒隊執教，是旅美投手江少慶的「師公」，擔任化仁國中教練時則培養出旅日投手王彥程，3年前來到平和國中，把校門對面原本雜草叢生的河川地改造成簡易棒球場。

而一次機緣下碰上體育署訪視，在相關人員協助下，提報新建棒球場計畫，申請到體育署的500萬經費補助整建球場，楊慶嘉笑說：「真的是巧合，可能我以前有做好事，有被看到。」

由楊慶嘉一手策劃，加上學校約聘教師張瓈云的協助，球場今年正式完工，除了一座標準距離的球場（左右外野325英尺、中外野400英尺），一、三壘側牛棚各兩道，一旁還有鋪設人工草皮的打擊練習場。

這次關懷盃也成為平和球場完工後第一個大賽，完善的環境受好評，也讓許多到場比賽的球隊、教練都十分羨慕。

目前平和國中棒球隊屬社團性質，就能有如此訓練環境，楊慶嘉透露，自己的夢想，也是希望讓這座球場成為一個棒球訓練基地。

楊慶嘉指出，學校位處河谷，天氣相對穩定，2017年世大運後也申請到25張床架供宿舍使用，校區附近也有多間民宿可提供住宿。而校內除了這座棒球場，一旁還有一塊足球場，配置300公尺的紅土跑道，體育館則是球隊的室內訓練空間。

不僅希望吸引球隊來到平和訓練，楊慶嘉更期待能有職棒隊來移地訓練，「如果他們可以來，這裡隱密性夠，只要他們能來，就可以讓花蓮地區的棒球提升，他們有什麼需要、場地有什麼需要改善的，我們也可以再配合。」

平和國中棒球場一、三壘側牛棚區。記者葉姵妤／攝影
平和國中棒球場一、三壘側牛棚區。記者葉姵妤／攝影
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平和國中棒球場一、三壘側牛棚區。記者葉姵妤／攝影
平和國中棒球場一、三壘側牛棚區。記者葉姵妤／攝影
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花蓮平和國中棒球場打擊練習場。記者葉姵妤／攝影
花蓮平和國中棒球場打擊練習場。記者葉姵妤／攝影
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花蓮平和國中棒球場。記者葉姵妤／攝影
花蓮平和國中棒球場。記者葉姵妤／攝影
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平和國中足球場。記者葉姵妤／攝影
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