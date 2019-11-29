中職／85號龍衫遭誤用？味全：會尊重師母想法

2019-11-29 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



徐生明生前背號85號，右為師母謝榮瑤。 報系資料照 分享 facebook

正在冬季聯盟出戰的味全龍隊，客座教練拉米瑞茲身上披著「85」號球衣，引起球迷討論，這件「85」號龍袍，過去屬於傳奇教頭徐生明，如今是否延續在義大犀牛、富邦悍將作為引退背號？領隊吳德威表示，這件事要尊重師母謝榮瑤的意見，還沒有定案之前，「85」號球衣將先保留、不使用，客座教練目前已更換背號。

徐生明從1996到1999年執掌味全龍兵符，率隊完成三連霸，在隊史地位舉足輕重，他在2013年擔任義大教頭時猝逝，「85」號球衣獲引退，球團也每年舉辦「徐總日」緬懷，富邦接手球隊後延續舉辦，「85」號也仍是退休背號。

味全龍確定重返中職後，富邦悍將就曾表態，了解徐總對味全龍隊史的重要性，若味全有意接手「徐總日」，富邦將予以尊重。

味全龍目前於冬季聯盟出賽，客座教練拉米瑞茲身披「85」號龍衫，引起球迷討論是否誤用退休背號，而該教練隨後已更換背號；吳德威對此解釋，「球團內部有注意到，也感謝球迷提醒。」

吳德威指出，此事不能算是誤用，畢竟「85」號球衣是在義大和富邦退休，是否也在味全退休，還要徵詢師母意見，「目前會先把這個背號留下來，不會使用，至於是否在味全引退、舉辦儀式，最重要的是師母的想法，會先了解她的想法後再做決定。」