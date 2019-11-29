中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

中華職棒歷史性首次擴編選秀，昨天結果出爐，新軍味全龍選了廖文揚(統一獅)、羅華韋(富邦悍將)、江忠垣(桃猿)、曾陶鎔(中信兄弟)，事實上，這補強對味全實質幫助相當有限。

廖文揚來到味全，最快2021年才能在一軍投球，屆時他已34歲，今年防禦率8.10、去年防禦率更是破表的12.96，兩年總計才投25局，在統一獅已是邊緣人，希望到味全「回春」，以年紀和近年實績來看，是不符實際的期待。

羅華韋相對年輕，2021年在一軍投球還不到30歲，可是他近年幾乎神隱，2017年起逐年防禦率依序為21.38、9.39、25.07，在富邦這3年總計只投20.1局，基本是已經瀕臨被解約的命運，味全在極為有限的食材當中，只能挑這位富邦左投。

羅華韋過去在中職一軍4個球季共出賽74場，防禦率剛好是10.00，味全龍真的是沒有太多的選擇。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2016年江忠垣成德高中畢業就進職棒，至今還未上一軍，年底才滿22歲，但在二軍表現平平，生涯在二軍只出賽43場，打擊率0.222、盜壘阻殺率0.313，未開轟，「天花板」有限。

曾陶鎔應該是最有可能給味全帶來助益的戰力，2017年他狂敲15轟，並締造跨場連4打席開轟的中職紀錄，兩天5轟也是中職紀錄，但近兩年出賽機會有限，他能守三壘和外野，在味全應該能有許多亮相機會，就看能否把握，味全在一軍比賽他才30歲，正屬當打之年。

中職在2017年9月12日制定「球隊擴增辦法」，由於是史上第一次，而且幾乎是完全仿造韓國職棒的增隊做法，很多東西都要等實際遇到才發現問題，其實多項條款有討論修改的空間。

例如，前天味全教頭葉君璋受訪，我們才知道，原來各球隊保護30人名單之外，還要加上近2年選秀球員也不能挑；葉總也說，每隊扣掉約50人，只剩10人左右可挑選，要在這10人當中，找到符合300萬元身價的好手有難度。

韓職每隊球員數比中職多很多，如果中職扣掉近2年選秀，還要有30人保護名單，能選的人有限，這點和韓職差很多，不能將韓職增隊辦法「複製、貼上」，這300萬元宛如「保護費」。不管是第一次擴編選秀保護名單是否該減為30人以內，或支付舊球團300萬元權利金，這兩點都有研議空間。

味全龍挑選的4位球員中，除了江忠垣(右)較為年輕外，其他球員已有些年紀，四人都非主要戰力球員，恐怕不容易有太大進步空間，龍隊還要為每人支付300萬元轉隊費，將增加不少營運成本。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，中職新球隊加盟辦法，裡頭有項條文，就是「非台灣籍不得持有資本總額的49%以上」，這一點日、韓職增隊辦法也有，而且，日、韓職也規定若舊球隊轉賣，也得比照辦理，也就是本土企業資本額必須過半。

問題是，今年Lamigo賣給日本樂天集團，等於百分之百賣給外資，球隊轉賣不受限，但新球隊加盟外資卻不能過半，邏輯說不通，顯然沒有搞懂當初為何日、韓職要設立舊球隊轉賣、新球隊加盟，外資都不能過半的立意為何，只是依樣畫葫蘆。

Lamigo桃猿隊都可以轉賣給日商樂天集團了，新球隊卻不能由外資企業申請，這個規定讓人不解。 聯合報系資料照片 分享 facebook

既然Lamigo都可以賣給日本樂天了，那麼，中職新球隊加盟辦法「非台灣籍不得持有資本總額的49%以上」，這一條就應該拿掉才合情合理。

另外，中職新球隊加盟辦法，要求該球團要蓋春訓基地，這一點立意良善，問題是，統一獅、富邦悍將、桃猿都沒有專屬春訓基地，練球還要到處借場地，只有中信有完善訓練基地。要求味全龍要蓋春訓基地完全沒問題，不過沒有訓練基地的舊有球隊，也得加把勁了。

中職新球隊加盟辦法是在2017年9月12日所推出的，以這個時間點為基準，Lamigo準備退場，富邦來到中職不到1年，由4隊商討推動的各項條文，是否符合「中職非常希望有新企業加入」，還是「設立層層高牆阻擋新企業進來」，不無疑問。

別忘了，前幾年韓職有8隊，在沒有迫切希望新球隊所設立這套加盟辦法，中職球隊僅韓職的一半，強度、熱度、隊伍數和球員數都大大不同，如果要完全複製韓職作法，恐怕無法貼近現實。

以簡單的道理來看，為什麼這幾年中信、富邦、日本樂天願意買中職舊球隊，但不願意組新球隊？當然是買現有的較方便，而且戰力完整，搞不好進來第一年就可以打冠軍戰；新球隊從無到有，非常艱辛，而且還要在二軍先打一年，剛進職棒可能被當沙包打。

如果拿現在新球隊加盟辦法給統一、中信、富邦、Lamigo，條件是這樣，你們願意組隊進中職嗎？答案若是否定的，是不是某些條件可放寬呢。既然新球隊加盟辦法條件是如此嚴苛，那麼，在施行的過程當中，如果遇到困難之處，何不給予一些方便，不要讓外界有「我不想讓你進來玩」的想法。

在味全龍加入後，中華職棒「球隊擴增辦法」相關條文明顯是太過嚴苛，恐怕會讓想要加入新球隊的企業提早打退堂鼓。 聯合報系資料照片 分享 facebook

再說，中職很多制度都是仿效日、韓職，那就不能擇優效法，最簡單的就是，日、韓職每一位洋將和本土球員年薪完全公開，但中職洋將薪水多少無可奉告，就連多數本土球員月薪也沒公開，這一點非常弔詭。

味全龍以第5隊身分重返中職大家庭，每一步都很重要，因為有心進職棒的企業也會觀望，如果組新球隊如此困難，處處被占便宜，那麼，第六隊的到來就遙遙無期了。