關懷盃／陽建福回台東當教練 還想赴美進修

2019-11-28 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



前統一獅隊投手陽建福轉任教練。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

前中職投手陽建福去年被統一獅隊釋出，今年回到家鄉台東，5月起到表舅陽介仁執教的台東新生國中當教練，不僅用自己過去的技術、經驗指導球員，他也有意在明年1月赴美進修，除了投手訓練外，再精進其他訓練方式，吸收新知。

從球員轉任教練，陽建福坦言辛苦，「當球員只要顧好自己就好，但帶球員要看他們的狀況、技術，還要顧品性，在我們學校，品性擺第一。」

陽建福指導球員不用責罵方式，「我自己的小孩也在讀國中，我也有過國中的叛逆期，所以要用他們聽得懂的方式跟他們講。」他也笑說：「有時候真的很氣，但只能一直吐氣，責罵也沒有用，乾脆好好講，如果做了不對的動作，就去問他們原因是什麼。」

陽建福指出，練習時自己會比較嚴厲，要讓球員明白該怎麼做，一旦比賽則會以鼓勵的方式，「他們覺得不好意思，之後練習就會更認真，不能用罵的，小孩子心裡會有創傷。」

陽建福擔任新生國中教練，參與關懷盃賽事。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

看在新生小球員眼中，陽建福第一眼看來雖然「很酷」，但指導的過程卻「很有趣」，教了很多觀念。

陽建福回到基層，目標不為培育出高身價的職棒球星，他說：「我希望他們（學生）基本的東西能做得很好，球員升高中到了別的學校沒有太多缺點，再去提升技術。」

為顧及選手發育及未來性，陽建福沒讓球員太早接觸重量訓練，而是為全隊每位球員自製彈力繩，讓他們維持肌力訓練。

在上半年陽建福「失業」期間，受母校高苑工商之邀擔任客座投手教練，如今即使在新生執教，有空時仍會到高苑指導投手，儘管頻繁來往兩地，他說：「想幫助他們、看到他們進步，就不會覺得辛苦。」