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中職／4位擴編選秀新龍將 廖文揚資歷最豐富

2019-11-28 15:09聯合報 記者婁靖平／台北即時報導

被味全龍隊透過擴編選秀挑走的4名球員，年紀最大的是32歲廖文揚，9年職棒資歷也是...
被味全龍隊透過擴編選秀挑走的4名球員，年紀最大的是32歲廖文揚，9年職棒資歷也是最多。 聯合報系資料照
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被味全龍隊透過擴編選秀挑走的4名球員，年紀最大的是32歲廖文揚，9年職棒資歷也是最多，他曾是統一獅隊主力先發，但這兩年狀況不佳，多數時間都在二軍。

廖文揚在2011年加入獅隊，14年進入先發輪值，當年投130.1局、戰績10勝5敗、防禦率3.87，是個人職棒生涯的顛峰球季。

2015到17年廖文揚仍以先發為主，15年戰績3勝12敗、16年戰績6勝5敗、17年5勝6敗，但從去年開始沒有再先發，這兩季各出賽9、14場，都是後援。

曾陶鎔在2015年加入兄弟隊，2017年從春訓開始異軍突起，季前官辦熱身賽出賽6場，雖然只敲4安，但都是全壘打，例行賽5月5、6日對富邦悍將隊締造單場3響砲、連4打席全壘打、連兩天內5轟的難得紀錄。

17年上半季，曾陶鎔轟出14支全壘打，但自上半季尾聲起熄火，最終全季以15轟收尾。去年他在一軍只有22場出賽紀錄，今年則在一軍打了30場比賽。

富邦悍將左投羅華韋，曾在2009年加盟美職老虎隊，但因傷影響，直到2011年才在小聯盟出賽，12年回台，16年加入義大犀牛隊，該季後援出賽46場、戰績3勝2敗，17年到今年多在二軍出賽，一軍沒有任何勝敗紀錄。

而來自猿隊的捕手江忠垣，2016年進入中職，至今仍沒有一軍出賽紀錄。

廖文揚曾陶鎔

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