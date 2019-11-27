中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

亞洲冬季棒球聯盟至今年已舉辦第七屆，前六年成效頗受好評，像去年經過冬盟調整後，表現不俗的游霆崴及歐書誠，今年球季就展現亮眼的身手。今年球季甚至許多一軍年輕球員都希望再更精進自己的球技，紛紛主動要求參賽，不僅如此，今年選秀會才有職棒球隊雛型的味全龍隊，也獲准加入戰局。

冬盟過去成效良好，讓味全龍隊主動申請整隊參賽，他們挖掘出不少好手，並趁機整合球隊戰力，未來值得期待。 聯合報系資料照片 分享 facebook

味全龍隊目前有38名正式的本土球員，其中吳睿勝、吳宗峻、歐耀宗、林旺衛、林旺億及劉家愷等六人是吸收戰力外的球員，其餘32名都是七月才藉選秀加入的球員。除此之外，還有培訓球員3名及隨隊參賽的廖任磊。整體而言，球隊年輕且經驗值不足，本來被視為與亞洲各國年輕好手比，可能只是砲灰而已。

新龍隊首度在中華職棒聯盟亮相，前兩戰擺出應是未來的主力陣容，雖然狀元郎劉基鴻及首輪的徐若熙還沒有展現身手，但還是有不少球員展現大將之風，其中不乏以往落選的球員或戰力外球員，在冬盟打出即戰力身手，甚至比一軍參賽球員表現更優異，顯示味全龍隊在砂礫中已經挖掘不少珍珠。

擠下劉基鴻擔任第四棒的黃柏豪表現最令人驚豔，他連續兩戰拿下單場MVP，而且首戰更從經典賽投手沈昌珉手中擊出再見安打。他是傳統學生棒球勁旅高苑工商及輔仁大學畢業，去年就曾參加選秀會，可惜並未入選。今年選秀會則是到其他四隊都放棄後，第16輪才被龍隊選入。可能因為黃柏豪是一壘手，各隊不僅不缺，更是把內野老將紛紛挪往一壘。

葉君璋總教練就說：「別隊不缺沒被別人選到，我們新球隊每個位置都缺，球隊需要他，他是個好選手」。實際上黃柏豪連續三年都赴美參加大學夏季聯盟，去年更是拿下新英格蘭大學聯盟全壘打王，可說是個打擊好手。

黃柏豪有打中職的身手，但卻一直拿不到入場券，如果不是味全龍回歸，差點無緣成為珍珠而變為遺珠了。 聯合報系資料照片 分享 facebook

張政禹同樣是去年落選的球員，後來加入南華大學後，去年參加大專聯賽還以0.562的成績拿下打擊獎。今年捲土重來後，其他球隊依然沒有把他列入目標，在第七輪才被龍隊選入。從目前各項賽事看起來，他多以第3棒或第6棒亮相，已是被視為是主戰力球員。他是另一位差點職棒夢差點幻滅的球員，目前的表現也沒讓教練失望。

另外一位珍珠則是吳睿勝，原是2016年義大犀牛選入的球員，但只有在2017年有一軍出賽，留下1支安打，打擊率0.167的紀錄，後來因為球隊內野找來蔣智賢、王正棠及楊晉豪等，苦無發展機會而遭釋出。不過當時的總教練葉君璋就給他「企圖心很強，態度很認真」的評價，因此現在也把他找入龍隊。吳睿勝展現不同的打擊企圖心，更轟出味全重組後在中職賽事的第一支全壘打。

長年以來中華職棒只有四支球隊，各隊在選秀會中都選入7名以上球員，仍是僧多粥少，在球隊需求的評估下，造成不少好身手的球員沒有發揮機會。另一方面，許多潛力球員也因為明星球員及洋將卡住大部分機會，難有大展身手的機會，2~3年後就成為戰力外球員。隨著味全龍隊的成軍，因為球員需求大量增加，讓這些原本職棒夢幾乎幻滅的球員，再度燃起希望。即將到來的則是擴編選秀，可以從其他四隊中挑選1~2位球員，以龍隊目前選人的表現，仍有可能挖掘出符合戰力的好球員。

中職過去選秀會只有四張桌子，卻有超過百人待選，落選球員中不乏鋒芒未露或時不我予的好手。 聯合報系資料照片 分享 facebook

味全龍隊重返中職，在冬盟有個漂亮的開始，確實令球迷相當振奮。但這同時卻反應出過去中職四隊時期，應該浪費了不少好手的事實。甚至台灣學生棒球在國際賽佳績不斷，可能早已有超過六支職棒球隊所需的人才，因此讓更多資源進駐，減少球員虛度時光，或許是聯盟在第五隊的喜悅後，需要盡早努力的目標。