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徐生明盃／吳旻哲奪功勞獎 南韓李在俊雙冠王

2019-11-26 19:03聯合報 記者蘇志畬／高雄即時報導

南韓大邱玉山國小U12國手李在俊，打擊率7成69、4發全壘打，都是第七屆徐生明盃...
南韓大邱玉山國小U12國手李在俊，打擊率7成69、4發全壘打，都是第七屆徐生明盃最多。記者蘇志畬／攝影
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第七屆徐生明盃今天落幕，桃園龜山國小以6：5擊敗南韓大邱玉山國小奪冠，兩隊也占據大多數個人獎項，冠軍戰有好表現的吳旻哲獲得相當於MVP的功勞獎，玉山國小U12國手李在俊包辦打擊獎、全壘打獎。

吳旻哲在冠軍戰雖然首局就丟掉四分，但隨後回穩，未再失分，拿下功勞獎，吳旻哲表示：「今天控球沒有很好，前面都投到太中間，教練喊了暫停，告訴我，他們也沒有很強，不要太緊張，把位置控好就好，之後就照教練說的丟。」

桃園龜山國小吳旻哲拿下第七屆徐生明盃功勞獎。記者蘇志畬／攝影
桃園龜山國小吳旻哲拿下第七屆徐生明盃功勞獎。記者蘇志畬／攝影
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吳旻哲首局面對前四名打者就被敲出三安，還有一次保送，幸好隊友成功雙殺，減少失分，也讓他心情穩定下來，吳旻哲表示：「一開始怕被他們打出去，但穩定下來後覺得，對方也只有中心打線比較強而已。」

玉山國小打線確實有相當實力，以六連勝之姿挺進冠軍戰，幾乎都以大比分擊敗對手，陣中兩名打者打擊率在7成以上，李在俊打擊率7成69、4發全壘打，都是本屆賽事最多。

第七屆徐生明盃獎項：

冠軍：桃園龜山國小

亞軍：南韓大邱玉山國小

季軍：台東豐田國小

殿軍：高雄壽天國小

打擊獎：

第一名：李在俊，打擊率7成69（南韓大邱玉山）

第二名：鄭丞皓，打擊率7成27（桃園龜山）

第三名：金昶範，打擊率7成（南韓大邱玉山）

全壘打獎：李在俊，4轟（南韓大邱玉山）

打點獎：林恩齊，10打點（高雄壽天）

投手獎：涂宥成，5局無失分（桃園龜山）

美技獎：宋書桓（桃園龜山）

功勞獎：吳旻哲（桃園龜山）

教練獎：干易哲（桃園龜山）

徐生明

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