徐生明盃／擊敗南韓 龜山少棒克服心魔三連霸

2019-11-26 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／高雄即時報導



桃園龜山國小以6：5擊敗南韓大邱玉山國小，完成徐生明盃國際少棒賽三連霸。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

冠軍戰面對年紀較大的南韓大邱玉山國小，桃園龜山國小「越級打怪」，以6：5拿下勝利，完成徐生明盃國際少棒賽三連霸，龜山教練干易哲表示：「能拿下三連霸很不容易，因為每年都是不同陣容。」

龜山在一局上就因四支安打加上一次保送，丟掉四分，不過一局下很快反擊，三支安打加兩次失誤，攻下三分，二局下再添一分追平；五局上玉山國小攻下一分超前，不過五局下龜山也靠著宋書桓安打敲回追平分、劉任右趁對手暴投跑回超前分。

因學制不同關係，南韓參賽學生幾乎都比台灣學生年長幾個月，干易哲表示：「他們的年紀差不多是國中再小一點，我們等於是越級打怪，第二任投手球速也有110多公里，不過球員有及時轉變策略，收到不錯效果。」

桃園龜山國小以6：5擊敗南韓大邱玉山國小，完成徐生明盃國際少棒賽三連霸。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

玉山第二棒李在俊是今年U12世界盃南韓隊第四棒，今天也帶給龜山不少麻煩，三打數兩安打、兩得分，三局起登板投球，也一度壓制龜山火力，最快球速112公里，三局僅被敲三安，送出五次三振，但因自己的暴投吞下敗投。

龜山在冠軍戰壓出陣中兩名王牌投手，先發吳旻哲投四局被敲九安，失四分，中繼的宋書桓兩局被敲一安，失一分，拿下勝投，干易哲表示，兩人表現都很好，吳旻哲前兩局比較不穩，但後來有回穩，很不容易。

桃園龜山國小完成徐生明盃國際少棒賽三連霸，獲獎後向外野的徐生明照片鞠躬。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

干易哲表示，小朋友看到國外球隊就會覺得對方比較強，不過今年世界12強棒球賽就證明，台灣棒球有提升，也是從基層一步步的累積，在徐生明盃拿下三連霸這樣的成績，要靠背後桃園市政府、校長以及行政人員的幫助，也感謝「師母」謝榮瑤堅持辦理賽事。