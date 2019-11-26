日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

日職昨天公布今年球季兩聯盟的最佳九人，其中央聯以巨人的山口俊、坂本勇人及丸佳浩3人為最多，廣島與中日各有會澤翼及12強的MVP鈴木誠也、洋將畢謝德(Dayan Viciedo)及終於在這兩年開花結果的高橋周平2人，另外2個名額則是由養樂多的山田哲人及DeNA的索托(Neftalí Soto)奪下。

廣島外野鈴木誠也(左二)在12強賽拿下MVP殊榮，昨天又獲得日本職棒中央聯盟最佳九人外野手獎項，這已是他連續第4年獲獎。 聯合報系資料照片 分享 facebook

洋聯呈現一隊獨自過半的狀態，火力強大的西武在5個位置獲選，分別是森友哉、山川穗高、中村剛也、秋山翔吾以及源田壯亮，軟銀有千賀滉大及戴斯派耶(Alfredo Despaigne)的2席，樂天的淺村榮斗、歐力士的吉田正尚及羅德的荻野貴司是另外的3人。

隨著最佳九人的公布，今年日職的各項獎項也差不多要全部揭曉了，只剩下最優秀新人及年度大獎的最優秀選手(MVP)兩項，在包括投野手各項指標、最佳九人、金手套等的年度獲獎名單中，以養樂多僅山田獲得1個獎項為最少，羅德的荻野今年大爆發，首度達到規定打席數，打出3成15打擊率，160支安打、10轟、46分打點、28次盜壘及其他數據都是個人新高，在金手套及最佳九人兩項目都獲獎，羅德的2人次是洋聯最少的。

羅德外野手荻野貴司同時獲得洋聯最佳九人和金手套獎，是球隊本季唯一獲得個人獎項的球員。 聯合報系資料照片 分享 facebook

阪神本季雖然在最後一場驚險打進季後賽，不過獲獎人數也不多，僅有金手套的先發投手及捕手兩項的西勇輝及梅野隆太郎，以及新人近本光司以36次盜壘奪下盜壘王，3個人次目前在央聯是第二少的，連戰績較差的廣島及中日都有6個及7個人次，不過近本今年表現優異，在新人王獎項與養樂多打出36轟的村上宗隆還有得拼，新人王得獎者在今日稍晚就會公布。

阪神及羅德這兩年戰力都不算太完整，因此在個人獎項方面的表現不若其他各隊，阪神在去年也只有梅野的金手套，羅德也僅有洋投波辛格(Mike Bolsinger)的勝率王及中村獎吾的二壘金手套，其中波辛格由於本季成績落差太大，已獲球團不續約，退出日職的舞台了，今年要不是荻野大爆發，在個人獎項部分就會是一個掛零的狀況。

個人獎項中的數量弱勢，也直接反應到了國家隊的入選人數。剛結束的世界12強棒球賽，侍JAPAN國家隊的28人名單，唯一沒有球員入選的就是阪神以及羅德；前一次國際大賽的日美職棒對抗賽，阪神只有岩貞祐太入選，羅德的成田翔則是替補入選，兩人的星度並不高，今年表現也都不佳，成田甚至沒有一軍出賽紀錄；17年的WBC，阪神及羅德也僅有藤浪晉太郎及石川步入選。

西勇輝曾在2015年入選世界12強日本隊，他是阪神球員入選奧運國家隊的唯一希望。 福耳攝影 分享 facebook

羅德的球迷及市場在東京大首都圈算起來應該是最少的，比起阪神來更不用說，入選及獲獎人數少並不意外，但擁有百萬虎迷的關西霸主阪神，入選人數與其他幾隊相比，甚至於同樣在大阪廣域的歐力士，本屆12強都有3名年輕球員入選，阪神在這幾年明星的培養功力實在是不太及格，藤浪出現問題之後，放眼望去，目前只有在歐力士時曾入選世界12強代表隊的西勇輝一人，有機會入選明年奧運的國家隊。