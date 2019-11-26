親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
HBL
MLB
棒球
棒協賽事特報
世界12強棒球賽
籃球
綜合
路跑

兩岸諜報戰不完！他中色戒床上變節 他臥底狂演無間道

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 二戰來最慘重

運動筆記2019桃園半程馬拉松 2:30配速我是一名熱愛超級馬拉松的跑者
健行筆記地表最強小四來了！雪山成功！好不甘心的撤退 | 忘不了的奇萊南華7K。
NBA今日十大好球 (11月25日)今日最佳球員- Luka Doncic (11月25日)

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00福耳

日職昨天公布今年球季兩聯盟的最佳九人，其中央聯以巨人的山口俊、坂本勇人及丸佳浩3人為最多，廣島與中日各有會澤翼及12強的MVP鈴木誠也、洋將畢謝德(Dayan Viciedo)及終於在這兩年開花結果的高橋周平2人，另外2個名額則是由養樂多的山田哲人及DeNA的索托(Neftalí Soto)奪下。

廣島外野鈴木誠也(左二)在12強賽拿下MVP殊榮，昨天又獲得日本職棒中央聯盟最佳...
廣島外野鈴木誠也(左二)在12強賽拿下MVP殊榮，昨天又獲得日本職棒中央聯盟最佳九人外野手獎項，這已是他連續第4年獲獎。 聯合報系資料照片
分享

洋聯呈現一隊獨自過半的狀態，火力強大的西武在5個位置獲選，分別是森友哉、山川穗高、中村剛也、秋山翔吾以及源田壯亮，軟銀有千賀滉大及戴斯派耶(Alfredo Despaigne)的2席，樂天的淺村榮斗、歐力士的吉田正尚及羅德的荻野貴司是另外的3人。

隨著最佳九人的公布，今年日職的各項獎項也差不多要全部揭曉了，只剩下最優秀新人及年度大獎的最優秀選手(MVP)兩項，在包括投野手各項指標、最佳九人、金手套等的年度獲獎名單中，以養樂多僅山田獲得1個獎項為最少，羅德的荻野今年大爆發，首度達到規定打席數，打出3成15打擊率，160支安打、10轟、46分打點、28次盜壘及其他數據都是個人新高，在金手套及最佳九人兩項目都獲獎，羅德的2人次是洋聯最少的。

羅德外野手荻野貴司同時獲得洋聯最佳九人和金手套獎，是球隊本季唯一獲得個人獎項的球...
羅德外野手荻野貴司同時獲得洋聯最佳九人和金手套獎，是球隊本季唯一獲得個人獎項的球員。 聯合報系資料照片
分享

阪神本季雖然在最後一場驚險打進季後賽，不過獲獎人數也不多，僅有金手套的先發投手及捕手兩項的西勇輝及梅野隆太郎，以及新人近本光司以36次盜壘奪下盜壘王，3個人次目前在央聯是第二少的，連戰績較差的廣島及中日都有6個及7個人次，不過近本今年表現優異，在新人王獎項與養樂多打出36轟的村上宗隆還有得拼，新人王得獎者在今日稍晚就會公布。

阪神及羅德這兩年戰力都不算太完整，因此在個人獎項方面的表現不若其他各隊，阪神在去年也只有梅野的金手套，羅德也僅有洋投波辛格(Mike Bolsinger)的勝率王及中村獎吾的二壘金手套，其中波辛格由於本季成績落差太大，已獲球團不續約，退出日職的舞台了，今年要不是荻野大爆發，在個人獎項部分就會是一個掛零的狀況。

個人獎項中的數量弱勢，也直接反應到了國家隊的入選人數。剛結束的世界12強棒球賽，侍JAPAN國家隊的28人名單，唯一沒有球員入選的就是阪神以及羅德；前一次國際大賽的日美職棒對抗賽，阪神只有岩貞祐太入選，羅德的成田翔則是替補入選，兩人的星度並不高，今年表現也都不佳，成田甚至沒有一軍出賽紀錄；17年的WBC，阪神及羅德也僅有藤浪晉太郎及石川步入選。

西勇輝曾在2015年入選世界12強日本隊，他是阪神球員入選奧運國家隊的唯一希望。...
西勇輝曾在2015年入選世界12強日本隊，他是阪神球員入選奧運國家隊的唯一希望。 福耳攝影
分享

羅德的球迷及市場在東京大首都圈算起來應該是最少的，比起阪神來更不用說，入選及獲獎人數少並不意外，但擁有百萬虎迷的關西霸主阪神，入選人數與其他幾隊相比，甚至於同樣在大阪廣域的歐力士，本屆12強都有3名年輕球員入選，阪神在這幾年明星的培養功力實在是不太及格，藤浪出現問題之後，放眼望去，目前只有在歐力士時曾入選世界12強代表隊的西勇輝一人，有機會入選明年奧運的國家隊。

西勇輝阪神虎

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

相關新聞

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

冬盟／先發投手被打爆 龍隊吞首敗

2019-11-25 23:57

中職／統一獅教練團異動 高志綱接任首席教練

2019-11-25 23:12

冬盟／郭郁政3.2局失六分 龍隊終止2連勝吞首敗

2019-11-25 19:44

徐生明盃／五年級卡位先發 劉任右助龜山進四強

2019-11-25 18:36

棒球／獲選WBSC最佳教頭 周宗志大感意外

2019-11-25 18:17

徐生明盃／許定捷投打俱佳 豐田擊敗東園進四強

2019-11-25 17:26

徐生明盃／古林兄弟好感情 感動爸爸能見證弟弟進職棒

2019-11-25 16:58

徐生明盃／連戰日韓 福林國小氣力放盡遭淘汰

2019-11-25 15:55

日職／陳偉殷還在陣中時 中日龍曾強到極點

2019-11-25 07:00

冬季聯盟／「豪」敲4安 連2戰MVP

2019-11-25 00:23

棒球／奧運6搶1資格賽 吳昇峰期待再當國手

2019-11-24 18:45

冬盟／王貞治訂出6轟目標 砂川開砲跨出第一步

2019-11-24 16:45

冬盟／中職聯隊遭左投壓制 連兩天輸給日職聯隊

2019-11-24 16:33

冬盟／味全龍擊敗日本社會人 連續兩天敲11安搶勝

2019-11-24 15:39

冬盟／廖健富連打3屆比賽 學習心態依然沒變

2019-11-24 13:40

冬盟／對南韓之戰解圍怒吼 張奕歐力士隊友喊帥

2019-11-24 12:46

2019亞洲冬季棒球聯盟 斗六棒球場開打

2019-11-24 11:27

日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

日職／進行重建球隊 找名投當監督成新潮流

2019-11-04 07:00

日職／再送新監督大禮 養樂多補強助高津臣吾

2019-10-31 07:00

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

Lamigo告別透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

日職／買得多不如養得好 巨人還要再搶球員？

2019-10-29 07:00

日職／C咖福田秀平超搶手 攪亂各隊FA佈局

2019-10-28 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／哈登準大三元無用 唐西奇41分轟垮火箭

2019-11-25 08:52

NBA／私心跳過唐西奇不選 記者控狄瓦茲弄巧成拙

2019-11-25 13:16

NBA／看好馬龍制霸現代 史塔克頓：能挑戰單場100分

2019-11-25 14:27

NBA／傷兵潮來襲 帕楚利亞找巫師勇士主場作法

2019-11-25 12:13

NBA／搖身一變籃板吸塵器 卡佩拉比肩羅德曼紀錄

2019-11-25 10:39

NBA／為尼克打球不如退休 傑佛森：我講的是事實

2019-11-25 14:57

NBA／當湯普森曬愛照掌鏡人 伊古達拉未來動向仍未明

2019-11-25 10:00

UBA／留一席給老教頭 輔大賽前為劉俊業默哀

2019-11-25 19:48

NBA／雷納德攜哈瑞爾飆分 快艇擒鵜鶘摘5連勝

2019-11-25 12:41

NBA／率隊創賽季前16戰最佳成績 詹皇：不會說非常滿意

2019-11-25 10:01

NBA／挑戰史上最年輕MVP？ 唐西奇：目標帶隊進季後賽

2019-11-25 11:14

NBA／連4戰達30分10助 唐西奇傲人紀錄載史冊

2019-11-25 09:20

MLB／早知道偷暗號 道奇簡森曾建議將捕手手勢打馬賽克

2019-11-25 09:37

MLB／諷刺太空人偷暗號 廠商出敲垃圾桶公仔

2019-11-25 12:03

MLB／小熊有意延攬金廣鉉 達比修表歡迎：Yes

2019-11-25 10:56

轉戰中國如魚得水 林書豪CBA之路追求完美

2019-11-26 07:00

NBA／追隨雷納德腳步 墨瑞成球鞋品牌同門師弟

2019-11-25 10:20

NBA／頸椎扭傷華克周二出賽？ 母親：他很想打

2019-11-25 14:31

NBA／已參與球隊訓練 魯尼有望在客場之旅中歸隊

2019-11-25 10:00

UBA／簡廷兆旅美歸國 笑說不想遇到周桂羽

2019-11-25 16:18

中職／統一獅教練團異動 高志綱接任首席教練

2019-11-25 23:12

NBA／布克連續出賽狀態低迷 金塊末節奮起笑納5連勝

2019-11-25 11:36

NBA／華克頸部扭傷 周二戰國王出賽存疑

2019-11-25 10:39

黑豹旗／U18潘文輝5局無安打 穀保挺進八強

2019-11-25 17:09

徐生明盃／古林兄弟好感情 感動爸爸能見證弟弟進職棒

2019-11-25 16:58

NBA／丁威迪30分領軍 籃網退尼克收3連勝

2019-11-25 11:16

網球／退加國奪台維斯盃冠軍 納達爾：難忘

2019-11-25 09:44

UBA／2位2米洋將助陣 世新3洋將轟退去年冠軍國體

2019-11-25 18:07

NBA／柯瑞拓展媒體公司版圖 計畫異業合作進軍戲劇圈

2019-11-25 12:08

棒球／獲選WBSC最佳教頭 周宗志大感意外

2019-11-25 18:17

中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00

黑豹旗／張庭崴內野手變投手 大理連3年挺進8強

2019-11-25 20:32

NBA／強壓哈登 唐西奇「MVP」響客場

2019-11-25 23:54

UBA／紀念逝世教頭劉俊業 楊哲宜：傳承他的精神

2019-11-25 22:04

LPGA／CME錦標賽 金世煐一桿險勝收150萬美元獎金

2019-11-25 08:24

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-25 18:00

徐生明盃／連戰日韓 福林國小氣力放盡遭淘汰

2019-11-25 15:55

冬盟／郭郁政3.2局失六分 龍隊終止2連勝吞首敗

2019-11-25 19:44

UBA／旅美3年簡廷兆成UBA菜鳥 盼助健行連霸

2019-11-25 18:44

日職／阪神個人獎大慘敗 入國家隊希望剩西勇輝

2019-11-26 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top