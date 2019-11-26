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中職／400天漫長等待 大王條款Part2合理嗎？

2019-11-26 07:00Ramos

日前中華職棒大聯盟宣布，效力日本火腿的台灣打者王柏融，未來若重返中職，必須回到原母隊，也就是承接Lamigo桃猿的日本樂天球團，其實，這其中有諸多不合理的地方。

首先，當初中職在制定自由球員制度，規章規定:「凡累積3個球季年資，只要取得原球團同意，即可取得旅外球員資格。」然而，如果該旅外球員幾年後返台，應該算自由球員還是要回原母隊？竟然隻字未提，這相當弔詭，也凸顯規章漏洞。

王柏融將來若結束旅外生涯，重返中職必須回到原隊，領隊會議這個共識讓不少球迷覺得匪...
王柏融將來若結束旅外生涯，重返中職必須回到原隊，領隊會議這個共識讓不少球迷覺得匪夷所思。 聯合報系資料照片
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第二，桃猿領隊劉玠廷2018年10月17日開記者會，正式宣布11月初啟動入札計畫，開放各國職棒球團競標王柏融，同意其旅外，至少在當天，聯盟和中職4球團就要確定王柏融未來返台歸屬問題，補足先前規章漏洞之不足。

第三，我們都知道，桃猿所喊出的「入札」，和日職對美職之間的入札制度(Posting System)有不小差異，但，既然劉玠廷在去年10月17日記者會上講了十幾次「入札」字眼，那就應該依據日本職棒入札精神，日本球員挑戰大聯盟結束返國後，回到日職就得屬於自由球員。

第四，也是最弔詭的地方，人家日職和美職之間協議的入札制度，入札金不但是公開的，上網查清清楚楚，球員回到日本也是自由身，可以和任何球團談約；怎麼「台版入札制度」成了髮夾彎，不但王柏融到日本火腿的入札金(轉隊費)是多少，一律無可奉告，桃猿拿到火腿新台幣數千萬元轉隊費(入札金)，已大賺一手，未來返台樂天還可以得到王柏融，人財兩得，不但是保本，還是穩賺不賠的生意，實在令人匪夷所思。

松坂大輔是在西武獅隊時以入札制度轉戰紅襪，結束大聯盟生涯後，他以自由球員身份回日...
松坂大輔是在西武獅隊時以入札制度轉戰紅襪，結束大聯盟生涯後，他以自由球員身份回日職加入軟銀。 歐新社資料照片
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第五，從去年10月17日記者會劉玠廷喊出王柏融可透過入札制度旅外，到今年11月21日聯盟宣告，未來王柏融重返中職將回到承接桃猿的樂天，中間相隔剛好400天，花了足足400天之久，聯盟和各球團才商量好，未來王柏融的歸屬為何，不知道中間的困難點是什麼？這決議難道沒有球團認為不合理嗎？如果聯盟和各球團都覺得合情合理合法，為什麼要花400天？

第六，11月21日聯盟的解釋是，王柏融雖在中職年資滿3年，能夠取得旅外資格，但因為大學畢業選手，取得國內自由球員資格是滿8年，所以王柏融若重返中職還不是自由球員，要滿8年才是，這個解釋簡潔明瞭，也不需要花太多時間釐清，為什麼不在去年劉玠廷開記者會之前就宣告？

第七，還是要強調，「入札制度」是一個非常嚴謹、且有白紙黑字明文規定的制度，什麼期間該做什麼事，當事人和球團享有什麼樣的權利、義務，清清楚楚規定。今天王柏融的例子，更像是桃猿「租借」給日本火腿使用，但既然劉玠廷高喊「入札」，很抱歉，請依據入札精神，王柏融以後回來就是自由身，不能因人設事。

值得一提的是，2015年王柏融季中加盟，新人球季打了122打席，使得他隔年無法再拚新人王榮銜，中職舊有的新人王規則是「首年於一軍出賽之球員，投手未達30局、打者未滿93打席，隔年還能保留新人王資格。」

結果，2015年底中職領隊會議決議放寬標準，首年於一軍出賽球員，放寬為「投手未達40局、打者未滿124打席，隔年還能保留資格，而隔年不論有無一軍出賽都算新人第2年。」被視為「大王條款」。

王柏融職棒生涯遇到相當多的奇事，除了是首位故意四球免投球員，也是第一個享受到大王...
王柏融職棒生涯遇到相當多的奇事，除了是首位故意四球免投球員，也是第一個享受到大王條款的球員，當然也是第一個入札且將來需回到母隊的球員。 聯合報系資料照片
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如今，針對王柏融未來返國議題，認定他非自由球員，可視為「另一條大王條款」、「大王條款Part2」，只是，這是否合情合理？還是人治凌駕法治？為什麼得花400天才定案？這議題值得討論。

王柏融

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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