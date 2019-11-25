徐生明盃／胡品俞破80公斤盡力衝 豐田晉4強展拚勁

2019-11-25 18:55 中央社 記者 中央社 記者 謝靜雯 高雄25日電



徐生明國際少棒錦標賽，台東縣豐田「大胖」胡品俞展現拚勁，體重破80公斤但跑壘不馬虎，開路先鋒汪峰投打有表現，是總教練謝竣翔點名表現出色球員，兩人目標都是「想當國手」。

徐生明國際少棒錦標賽，台東縣豐田今天一日兩戰都贏得不輕鬆，首戰以6比4擊敗高雄鼓山國小，第2戰以9比2、5局擊敗台北市東園國小、晉級4強賽。

豐田總教練謝竣翔表示，東園是可敬的對手，比賽前半段球隊都處於落後，但不斷鼓勵球員，對方投手以變化球為主，改變攻擊策略，比賽後半段攻勢串聯、順利拿下勝利。

豐田明天4強賽將與勁敵桃園龜山國小交手，謝竣翔表示，這個學年曾在勝求盃交手過，當時小輸2分，明天預期戰況也是五五波。

豐田順利晉級4強，謝竣翔點名2名球員表現可圈可點，「大胖」胡品俞展現拚勁，首場比賽單場2支二壘打，第2場比賽也敲2安，跑出一次盜壘成功，謝竣翔稱讚：「展現出很好的態度，打擊的掌握也很好」。

談起今天場上表現，胡品俞說一心想著幫助球隊延續攻勢，雖然腳不快、體重破80公斤，但全力跑不覺得累，打擊時積極出棒，想要贏得比賽，也希望可以拚國手。

開路先鋒汪峰是謝竣翔點名表現佳的另外一名球員，今天首場比賽擔任先發投手，第2場比賽敲出2支安打，謝竣翔表示，汪峰是陣中控球較穩定的投手戰力，汪峰對於自己投打表現都很滿意，希望拿出好表現、拚國手資歷。