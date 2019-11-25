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徐生明盃／五年級卡位先發 劉任右助龜山進四強

2019-11-25 18:36聯合報 記者蘇志畬／高雄即時報導

桃園龜山國小五年級的劉任右展現大將之風，中繼兩局無失分，打擊上也貢獻五分打點，幫助衛冕軍以17：2擊敗大勇國小，在徐生明盃國際少棒賽八強戰的「桃園內戰」中勝出，挺進四強。

龜山國小全場敲出14安，首局就取得3：2領先，三局更趁大勇先發投手曹以彥球速下降，單局攻下四分奠定勝基，六局上再一口氣攻下十分，干易哲表示，大勇國小攻擊、投手戰力都數一數二，主要是這場比賽球隊有把握住攻擊機會，打出氣勢。

劉任右在八強戰三局登板中繼，連續解決六名打者，送出三次三振，拿下勝投，打擊上分別在三局敲出三分打點二壘安打、六局敲兩分打點場內全壘打。

龜山國小在近年少棒中實力數一數二，劉任右才五年級卻能卡位先發，教練干易哲表示，他的拚勁學長們也都看在眼裡，一點都不輸其他人，「而且個性、態度都很好，這是好選手的特質。」

大勇國小在十六強戰靠著曹以彥、張以承的兩發全壘打，以8：4擊敗屏東復興國小，不過八強戰遭到壓制，全場僅敲出三安，攻下兩分。

183公分的曹以彥在本屆賽事頻頻開轟，但面對龜山三打席全吞K，其中一K是由劉任右送出，劉任右表示，對決曹以彥之前，心臟快跳出來，但搶到第一個好球後就安定下來。

劉任右從三年級就開始參加MLB盃全國次少棒賽，今年7月更在MLB盃四強賽先發登板，投打表現超齡，劉任右較喜歡投球，因為在投手丘上能夠釋放壓力，同為左投的陳偉殷是他的偶像，打擊的偶像則是中信兄弟王威晨，劉任右說：「因為他腳程快，打擊又很好。」

徐生明盃國際少棒賽八強戰，桃園龜山國小五年級的劉任右展現大將之風，中繼兩局無失分...
徐生明盃國際少棒賽八強戰，桃園龜山國小五年級的劉任右展現大將之風，中繼兩局無失分。記者蘇志畬／攝影
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桃園大勇國小曹以彥身高183公分，是本屆徐生明盃國際少棒賽最高大的選手。記者蘇志...
桃園大勇國小曹以彥身高183公分，是本屆徐生明盃國際少棒賽最高大的選手。記者蘇志畬／攝影
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徐生明盃國際少棒賽八強戰，桃園大勇國小先發投手曹以彥。記者蘇志畬／攝影
徐生明盃國際少棒賽八強戰，桃園大勇國小先發投手曹以彥。記者蘇志畬／攝影
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