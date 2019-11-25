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徐生明盃／許定捷投打俱佳 豐田擊敗東園進四強

2019-11-25 17:26聯合報 記者蘇志畬／高雄即時報導

徐生明盃八強戰，豐田國小許定捷扛起先發，投4.1局失兩分，也敲回勝利打點。記者蘇...
徐生明盃八強戰，豐田國小許定捷扛起先發，投4.1局失兩分，也敲回勝利打點。記者蘇志畬／攝影
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第七屆徐生明盃國際少棒賽四強今天出爐，台東豐田國小靠著單局攻下八分，以9：2五局提前擊敗台北東園國小晉級，四強戰將遭遇去年冠軍桃園龜山國小，球員都說：「很想贏，有信心。」

豐田教練謝竣翔表示，東園是可敬的對手，前半段氣勢打不出來，也一直鼓勵選手，看到對方投手以變化球為主，攻擊策略上面也相應做出改變，幸好五局有打出攻勢，很開心能夠晉級四強。

豐田先在十六強賽以6：4擊敗高雄鼓山國小，隊長許定捷敲出兩安，包括五局下的追平安打，有一打點、兩得分。

八強賽面對東園國小，許定捷扛起先發，投4.1局失兩分，五局下面對一分落後，再敲出兩分打點的超前二壘安打，幫助球隊點燃攻勢，攻下八分達成提前結束分差。

豐田贏球關鍵，除了許定捷投打表現俱佳，教練謝竣翔也點名另兩位功臣，胡品俞打擊表現跟態度都好，擔任第一棒的汪峰也稱職扮演好角色。

胡品俞的好態度，在教練指示盜壘時展露無遺，80幾公斤的他仍認命向前跑，而且成功盜壘，胡品俞表示：「當時心想可以幫助球隊進攻，所以不會累。」胡品俞打擊表現火燙，在十六強與八強戰合計敲出四支安打，其中有三支二壘安打。

第一棒汪峰在八強賽也貢獻兩安，第一次擔任開路先發的他，覺得手感有越來越順，在預賽對日本武藏府中也繳出好投，汪峰目前對投打兩端都有興趣，最喜歡的職棒球員是同樣守三壘的王威晨

徐生明盃八強戰，豐田國小胡品俞（右）、汪峰（左）打擊表現不錯。記者蘇志畬／攝影
徐生明盃八強戰，豐田國小胡品俞（右）、汪峰（左）打擊表現不錯。記者蘇志畬／攝影
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