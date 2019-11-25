徐生明盃／古林兄弟好感情 感動爸爸能見證弟弟進職棒

2019-11-25 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／高雄即時報導



彰化東山國小教練古林睿宸，是去年統一獅隊選秀第一指名古林睿煬的哥哥。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 第七屆徐生明盃國際少棒賽場邊出現明星臉，彰化東山國小教練古林睿宸，是去年統一獅隊選秀第一指名古林睿煬的哥哥，兩人長相也有幾分相似。

古林兄弟都是因為小時候身體不好，才開始接觸棒球，古林睿宸先加入忠孝國小少棒隊，發現身體狀況有改善，弟弟古林睿煬才跟著打球，古林睿宸透露，弟弟不算一開始就展現天賦的球員，但在中山國中打出成績後，被平鎮高中看上，才一路打進職棒。

去年古林睿煬在選秀會被統一獅選中，全家都很開心，古林睿宸最感動的是，當時肝硬化末期的爸爸仍能親眼見證，只可惜沒能等到今年古林睿煬在一軍的初登板。

古林睿煬今年季末升上一軍，在9月27日先發對上Lamio桃猿隊，投五局失三分，送出六次三振，古林睿宸當時特地跟球隊請假，就是要到現場為弟弟加油，雖然最終吞下敗投，但古林睿宸認為，「對上猿隊打線，有這樣的成績已經很棒了。」

古林睿宸原本打算朝業餘成棒隊發展，但大學時期因腰部受傷開刀，只能放棄當球員，去年因弟弟的國中教練柯良宗轉任到東山國小任教，也跟著加入，希望幫助彰化球隊成長。

兩兄弟一在基層少棒、一在職業球場，但仍時常在家交流心得，古林睿煬有時投球遇到瓶頸，也會找哥哥請教意見，古林睿宸表示，有時候進入高階比賽，想法反而會打結，這時提醒他要回到基礎，古林睿煬再回到球隊跟教練林岳平討論，想法就通了。