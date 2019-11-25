日職／陳偉殷若重返中日 將為龍迷帶來美好回憶

旅美台灣左投陳偉殷日前遭馬林魚隊放進指定轉讓（DFA）名單，引起日職前東家中日龍隊的關注。儘管日前他在受訪時表示，會以留在美國發展為主，暫時不考慮回日職，不過日本職棒以及中日龍隊是他成名發跡的地方，中日龍球團的態度再度喚起許多中日龍迷的回憶，也可以看出他們在這個季後的補強方針。

陳偉殷若是無法繼續留在大聯盟發展，重回中日龍隊應該是較好的選擇。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中日球團代表加藤宏幸對媒體表示，「陳偉殷是跟中日有緣份的選手，會針對他的合約、身體狀況進行調查。」陳偉殷在中日龍隊累積出賽127場，投出36勝30敗、防禦率2.59，2009年以1.54防禦率在中央聯盟稱王，是他在日職最風光的一年。而他在中日龍隊效力那幾年，在前監督落合博滿建立的「投手王國」之下，有陳偉殷、吉見一起、中田賢一、山本昌、岩瀨仁紀等一大票好投手坐鎮，適逢中日龍的鼎盛時期，2008-2011年年都打進A級，2010、2011年達成中央聯盟連霸。不過，隔年（2012年）隨著陳偉殷轉戰美國大聯盟，加上落合博滿監督卸任，中日龍隊從2000年中期之後開創的黃金時代也慢慢由盛轉衰。歷經高木守道回鍋的第二年，到谷繁元信、森繁和，以及今年初掌兵符的与田剛等4任監督都無力翻轉，已經連續7年落入B級，繼續刷新隊史最慘紀錄。

陳偉殷（左）過去在中日龍時期，隊友還有吉見一起（右）等強投，球隊戰力正處於顛峰階段，尤其是2009年陳偉殷拿下央聯防禦率王，吉見則是拿下央聯勝投王。 聯合報系資料照片 分享 facebook

這幾年之內的起起落落，對中日龍隊球迷而言五味雜陳，昔日的強投陣容也逐漸瓦解、一一離去。山本昌、岩瀨仁紀、高橋聰文等老將相繼引退，2011年出賽79場投出45次中繼成功、0.41防禦率的「中繼天王」淺尾拓也已經因傷於去年底黯然告別球場。同年以18勝、0.857勝率、1.65防禦率獲得「三冠王」的先發右護法吉見一起也是長年受傷痛所擾，2012年投出13勝之後就打打停停，再也沒有投過單季雙位數的勝投，今年在一軍只出賽5場比賽只拿下1勝。陳偉殷如果回鍋中日龍，維持一定的出賽，反而會是當年奪冠主力中唯一還有機會發揮戰力的投手。

為了終止連續7年B級的不名譽紀錄，中日龍隊球團在球季尾聲宣告季後賽出局時就已經表示將在季後展開補強。而從季後一連串的動作看來，他們在補強上也的確比往年顯得更加積極，只是可惜目前為止的成效有限，如果無法有好的進展，明年想要重返A級仍是困難重重。

中日龍隊除了有意找回陳偉殷之外，也加入爭取炙手可熱的FA外野手福田秀平（軟銀鷹），媒體報導開出4年4億日幣的合約條件。中日龍隊近10年來只網羅了小笠原道大（2013年）、大野獎太（2017年）兩名FA選手，但加盟時都已是漸走下坡的選手，實質戰力無法與這次的福田秀平相提並論。不過中日將面臨樂天、養樂多、羅德以及全力留人的軟銀等多支球團間的激烈競爭，並沒有太大的贏面。

軟銀外野手福田秀平生涯平均打擊率不過.230，由於本季打出生涯單季最高的.263打擊率與最多的7支全壘打，再加上制度的關係，讓他成為多支球隊很想要的球員。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

中日雖然在FA補強上成效不佳，不過籤運卻相當不錯，這兩年相繼在多支球團同時競爭之中抽中了目前在台灣參加冬盟的根尾昂（2018年第一指名）以及石川昂彌（2019年第一指名）兩名內野好手，有助於未來球隊的重建工程。加上留住取得FA資格的中央聯盟安打王大島洋平，這些應該是無法得到陳偉殷以及FA補強之後，中日龍隊球迷可以稍稍感到安慰的地方。