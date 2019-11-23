棒球／王維中領軍 旅外投手現身國泰棒球嘉年華

2019-11-23 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



王維中在棒球嘉年華活動和小球員互動。圖／國泰金控提供 分享 facebook

「國泰夯棒球-棒球嘉年華」今年移師台中，今天在台中市民廣場盛大舉行，由旅外左投王維中率領兩名學弟曾仁和、宋文華，與中台灣的棒球迷一同互動、玩棒球，還為在地棒球隊舉辦「棒球&防護小教室」。

今年棒球嘉年華活動在台中登場，由台中市政府體育局、國泰金控共同舉辦，現場安排許多棒球體驗遊戲，包括「國泰跑壘王」、「打擊王」、「強打王」及「速球王」等，吸引數百名熱愛棒球的民眾攜家帶眷參加，享受親子時光。

3名旅外投手王維中、曾仁和、宋文華也在今天的活動中現身，與現場民眾共度充滿熱情與活力的午後，而今年國泰金控還邀請台中力行國小及向上國中棒球隊前來參與「棒球&防護小教室」，希望小球員透過旅外球星及專業防護員的指導，學習到最正確的棒球及運動防護觀念。

向上國中棒球隊長李冠中表示，當初得知能參與這次活動時就感到很興奮，也很期待看到3位球星，今天能受到他們的親身指導十分幸運，從這次課程中學到很多棒球和運動防護的知識。

國泰投信副總蕭仕豪表示：「國泰金控對於台灣棒球推廣不遺餘力，特別感謝台中市政府大力支持。」他也提到，希望旅外球星參與棒球嘉年華活動，能讓更多的朋友可以支持台灣的棒球，「一同關懷基層棒球，讓台灣的棒球環境更棒。」