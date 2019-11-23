冬盟／歲內宏明助陣龍隊 首次國外打球很新鮮

2019-11-23 15:05 中央社 雲林23日電



日籍投手歲內宏明才剛遭阪神虎釋出，這次冬盟代表味全龍出賽，將擔任先發投手。 聯合報系資料照 分享 facebook

亞洲冬季棒球聯盟於今天開打，味全龍隊有5名外籍球員助陣，其中日籍投手歲內宏明才剛遭阪神虎釋出，是首次在國外打球，在冬盟會擔任先發角色，希望在台灣學習更多東西。

味全龍隊在冬盟有5名外籍球員可以上場，包括前大聯盟球星川崎宗則、效力過日職的巴里歐茲（EdisonErnesto Barrios Castillo）、威亞（AnthonyVizcaya）、威爾森（Jared Wilson）、今年遭到阪神虎釋出的歲內宏明。

歲內宏明是2011年阪神虎第2指名，入選過2016年U23世界盃日本隊，不過沒有太多一軍機會，今年底遭到阪神戰力外，年僅26歲的他，目前加入味全龍隊在冬季聯盟的賽事，預計會是先發輪值之一。

歲內宏明表示，「這裡練球氣氛比日本還要陽光、朝氣許多，很容易習慣這邊，而且在冬天可以打棒球是很少有的事情，期待將在台灣看到的東西學起來，從不同教練身上學習更多知識」。

由於歲內宏明在日職時主要是後援，這次被賦予先發的角色，他表示，「可能還沒辦法這麼習慣這個角色，但會盡快讓自己身體習慣這個輪值，幫助球隊贏球是最重要的事情」。

近期也有幾支日職球隊與歲內宏明聯絡，不過他已經先答應味全打冬盟賽事，對於日後的安排，他指出，會與家人討論後決定。

冬盟期間味全龍將頻繁對戰日本球隊，包括日職紅、白隊及日本社會人隊，歲內宏明表示，很樂意與味全龍隊的球員分享對戰日本球隊的經驗，包括如何面對日本投手的變化球。

味全龍陣中還有川崎宗則是日籍球員，歲內宏明表示，「我是第一次在海外打球，但他很有經驗，有問他心境上要有什麼樣的準備，問了很多新鮮的事情，包括練球方式、外國人在想什麼、在台灣的氣氛等」。

歲內宏明剛進阪神虎時，剛好與中職聯隊總教練林威助當過一年隊友，他說，印象中林威助是打擊很好的學長，不過並不曉得林威助現在擔任中職聯隊總教練。