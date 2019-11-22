冬盟／戴培峰連2年打冬盟 打擊改抬腳用比賽驗收

2019-11-22 21:31 中央社 台中22日電



亞洲冬季棒球聯盟將於明天開打，來自富邦悍將的捕手戴培峰連2年打冬盟，他表示，去年主要是在適應職棒強度，今年則是希望測試秋訓的東西，尤其是打擊時改成抬腳的部分。

戴培峰是去年季中選秀悍將第一指名，也是選秀狀元，年底就參與冬盟賽事，出賽6場，15打數敲出5支安打，打擊率3成33。戴培峰本季例行賽獲得較多一軍機會，出賽32場，且連續2年打冬盟。

戴培峰表示，去年因為還沒有在職棒例行賽出賽過，就先打冬盟，因此以適應職棒強度為主；這次打冬盟，他則說：「我今年打得不是很好，想要透過比賽修正缺點。」

之前悍將剛結束秋訓，戴培峰指出，秋訓不論是打擊，或是在捕手教練古久保健二的帶領下，打、守都練得非常紮實。戴培峰說：「秋訓時和柏安力教練學滿多的，練習賽時感覺不錯，到冬盟投手更強，來這邊看感覺如何。」

戴培峰也在秋訓微調打擊動作，本來去年改成打擊時不抬腳，希望多嘗試，不過教練今年希望他改回抬腳的動作，他說明：「不然節奏會比較不好跟，秋訓我也練滿久的，感覺還不錯。」

至於蹲捕部分，戴培峰表示，希望在比賽中多吸取經驗，「多比賽就會遇到平常不會碰到的狀況，學習做最好的應對」。