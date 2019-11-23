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冬盟／中日第一指名根尾昂改練外野 打冬盟盼應用在職棒

2019-11-23 03:56中央社 台中22日電

2019亞洲冬季棒球聯盟23日將開打，日職白隊陣中備受矚目的選手根尾昂（前）是去...
2019亞洲冬季棒球聯盟23日將開打，日職白隊陣中備受矚目的選手根尾昂（前）是去年中日龍隊第一指名，這次來冬盟最大課題是要加練外野。（中華職棒提供）
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亞洲冬季棒球聯盟將於明天開打，日職白隊陣中備受矚目的根尾昂，是去年中日龍隊第一指名，這次來冬盟最大課題要改練外野，他表示，「會努力面對比賽，應用在明年球季。」

日職聯隊在本屆冬盟分為紅、白2隊，其中白隊陣中有許多潛力好手，最受矚目的為中日龍隊根尾昂，高中時期是投打二刀流，去年以第一指名加入中日龍，不過今年初因傷影響開季，大部分都在二軍，在一軍僅出賽2場。

原本守內野的根尾昂，這次來冬盟比賽最大課題為改守外野，他說：「轉到外野可以增加上場機會，未來性有擴大的可能，針對轉外野的部分，我是抱持非常正面的想法，希望守外野的判斷要加強。」

根尾昂也說，很難得可以來台灣參加比賽，會努力面對每場賽事、每次打擊，「隊上學長跟我說，我們球隊派來冬盟的選手，都是球團認為明年球季非常重要的選手，所以來這邊要好好比賽，帶新的觀念回到日本職棒，應用在明年球季。」

日職白隊總教練高田誠雖然是巨人的教練，不過他表示，「來冬盟之前中日球團有通知，根尾昂本來是守游擊的，但球團有安排訓練外野，請我多安排，給他磨練的機會，他是非常有未來性的選手，希望透過這次機會，回到日本有好的發展。」

高田誠指出，對於選手來說，實戰經驗非常重要，可以透過冬盟提升，並透過比賽確認，自己練習時不足的地方在哪裡；加上球隊是從各個球團的選手所組成，可以了解不同意見，多一些方法、觀念。

冬盟中日龍棒球

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