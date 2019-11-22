冬盟／味全龍將亮相 新秀徐若熙扛首戰先發

2019-11-22 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／即時報導



徐若熙擔任龍隊冬盟首戰先發投手。圖／取自龍隊官方粉絲團 分享 facebook

冬季聯盟明天開打，也是今年重回中職的味全龍隊，首度參與正式比賽，明天中午12時在斗六棒球場出戰韓職聯隊，將由季中選秀第1輪第6順位、19歲新秀徐若熙先發。

龍隊明年要在二軍出賽，冬季聯盟是這支新球隊參加的第一個中職正式比賽，總教練葉君璋表示，排定6人先發輪值，由4名本土投手、兩名洋投組成。

龍隊先發輪值除了徐若熙之外，另有郭郁政、林子昱、吳俊杰，洋投則為日籍歲內宏明、委內瑞拉籍巴里歐茲（Edison Barrios）。

徐若熙在10月底與古巴隊熱身賽，中繼兩局、無失分，最快球速148公里。

葉君璋表示，冬盟目的是增加年輕選手經驗，有替球員設定不同目標，希望他們都能達成。

味全教頭葉君璋：擴編選秀各隊選1人

【中央社／台中22日電】

味全龍能透過擴編選秀補強戰力，從其他4隊30人保護名單且近2年選秀之外的球員中，選1至2名球員，並支付權利金，最快28日會有結果。對此葉君璋指出，已經有些想法，但還是要等名單出來才知道。

對擴編名單的選擇，葉君璋說：「會考慮到能力、球隊的需求，當然年紀是基本條件，目前規劃是每隊選1個人，除非真的有很喜歡的，才會選2個，能力相同的情況下，投手機會多一點。」