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棒球／國泰夯棒球活動 王維中教業餘選手投球

2019-11-22 17:13聯合報 記者婁靖平／即時報導

王維中在棒球教室細心指導球員握球方式。圖／國泰金控提供
王維中在棒球教室細心指導球員握球方式。圖／國泰金控提供
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「國泰夯棒球-棒球嘉年華」的三位旅外棒球球員王維中曾仁和及宋文華，今天下午在台中二中、逢甲大學舉辦「棒球教室」，從熱身開始教導年輕球員不同球技，王維中大讚學生球員，「他們想學習的心態很熱切」。

「國泰夯棒球-棒球嘉年華」活動今天上午拜會台中市政府，國泰金控公關部協理廖昶超及舉辦國內多項重要體育活動的大漢集團董事長秦熙嶽也出席與會，盧秀燕市長勉勵球員旅外辛勞，也承諾會和市府團隊共同強化台中棒球環境。

廖昶超表示，國泰金控雖是金融業，但多年來深耕體壇，國泰女籃成軍50年，是台灣重要女子籃球推手，國泰女桌近年也在國際嶄露頭角，國泰舉辦9年的NBA 3X籃球賽事更是台灣愛打籃球的年輕人最關注賽事之一。

2019下半年「國泰夯棒球」計畫邀請多位旅外球員返台，舉辦棒球教室、嘉年華、親子棒球賽、球迷會和公益活動，「希望以多樣化的豐富活動，將棒球融入各年齡層，讓台灣每一個人都愛上棒球、支持棒球」。

「國泰夯棒球-棒球嘉年華」活動，旅外球星和台中二中球員合影。記者婁靖平／攝影
「國泰夯棒球-棒球嘉年華」活動，旅外球星和台中二中球員合影。記者婁靖平／攝影
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結束市府拜會行程，王維中率領學弟曾仁和、宋文華轉往台中二中和逢甲大學，和高中、大學棒球隊交流，各一個小時的充實課程，讓學生充分體會資深球員的獨門球技，擔任教練的三位球員也不藏私，提醒每位學生打好基本功。

曾仁和親自示範熱身，也指導學生球員投變化球的技巧，從握球方式、動作逐一調整，參加的學生們都備覺幸運，能有這個有機會和球星互動，看到他們這麼專心和認真的指導，更是深受感動。

王維中不忘幽默地提醒，明天（23日）在台中市民廣場，還有國泰金控棒球嘉年華活動，歡迎同學們帶著弟妹、麻吉們一起來逛棒球攤位。

棒球王維中曾仁和

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