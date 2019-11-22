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冬盟／韓職改尚武為主體 教頭盼台灣一起進奧運

2019-11-22 18:48中央社 台中22日電

韓職聯隊這次以尚武隊為主體，由總教練朴治王（右２）領軍。 圖／中華職棒提供
韓職聯隊這次以尚武隊為主體，由總教練朴治王（右２）領軍。 圖／中華職棒提供
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亞洲冬季棒球聯盟將於明天開打，韓職聯隊這次以尚武隊為主體，由總教練朴治王領軍，他表示，一直很期待能帶球隊來台灣打球，也認為台灣棒球進步很多，希望可以攜手進奧運。

韓職聯隊從2013年起，本屆已經是第6度來台參與冬季聯盟（2014年停辦），前5屆都是以替代役警察廳棒球隊為主體，由柳承安領軍；不過警察廳去年開始停招已解散，這次冬盟改由軍中球隊尚武為主體，總教練為朴治王。

朴治王曾於2013年隨著韓職聯隊來台灣過，當時韓職奪下冬盟冠軍。對於這屆冬盟，他說：「目標當然是拿冠軍，但比較重要的是球員都可以健康，棒球實力有所成長，透過這次冬盟讓選手感受到棒球的快樂。」

朴治王表示，之前尚武移地訓練都是去中國，「一直想說如果有機會來一趟台灣就好了，這次剛好有機會來，果然台灣人都很友善。」他也認為，台灣棒球進步非常多，最近透過看比賽非常「有感」，尤其是打擊和守備，「希望明年韓國能跟台灣一起去打奧運」。

對於警察廳解散，朴治王表示，不同於警察廳球隊只有棒球項目，韓國的運動選手若要解決兵役問題，就必須進到尚武隊，「與其說對韓職有什麼影響，倒不如說尚武是提供給球員，填滿空白期的機會，讓年輕選手不要浪費2年當兵的時間」。

棒球冬盟

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