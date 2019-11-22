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棒球／旅美3球星台中行 小球員取經童趣問答

2019-11-22 15:27聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

「2019國泰棒球嘉年華」11月23日在台中市民廣場，台中市運動局邀到3名旅美球星王維中曾仁和、宋文華，今天先和台中各國小組成的幼兒棒「小道奇隊」小球迷見面，小朋友們好奇「怎麼長高、怎麼變得很厲害」，3人也和小朋友們玩棒球遊戲、運動防護知識，充滿童趣。

台中市運動局邀旅美球星王維中（右一）、曾仁和（左二）、宋文華（左一）昨天和台中幼...
台中市運動局邀旅美球星王維中（右一）、曾仁和（左二）、宋文華（左一）昨天和台中幼兒棒球隊「小道奇隊」交流，市長盧秀燕感謝他們傳承經驗。記者喻文玟／攝影
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運動局長李昱叡表示，感謝國泰金控相挺贊助，這次沒有花預算就邀請到3名旅美球星和台中市基層棒球隊交流、棒球公益推廣。王維中是最年輕登上大聯盟的台灣選手；曾仁和雖然今年季中右肘拉傷，仍努力不懈；宋文華是聖地牙哥教士隊第一位簽下的亞洲業餘球員，在小小棒球員心中都是夢想楷模。

台中市長盧秀燕化身「棒球主播」，讓小朋友問答和「大哥哥互動」。小球員們來自不同幼兒園大班和惠文、樹義、文昌、大同、忠孝等國小低年級，提問五花八門：「最想知道怎麼長高？」

宋文華身高186公分，「以前很愛睡覺，都睡到中午」，小朋友們笑成一團馬上聯想到「比卡獸」。曾仁和身高185公分，「可能喜歡打籃球長高」，小球迷馬上跟著跳。王維中190公分，「沒想長這麼高，在人群中最高很尷尬，可能高中吃的好」。盧秀燕趁機提醒小朋友：「不挑食、睡飽、運動就會長高。」

王維中、曾仁和、宋文華想和小球迷說，長大要保持現在的單純和對棒球的熱愛！見面會後現場設計互動遊戲，小球員輪番上陣投球九宮格，指點小技巧。

台中市運動局邀旅美球星王維中（後右三）、曾仁和（後左四）、宋文華（後左三）和台中...
台中市運動局邀旅美球星王維中（後右三）、曾仁和（後左四）、宋文華（後左三）和台中幼兒棒球隊「小道奇隊」交流，小朋友們問題五花八門，「哥哥怎麼長高、怎麼變厲害」充滿童趣。記者喻文玟／攝影
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下午3人又回母校台中二中、逢甲大學交流1小時，不藏私提醒學弟打好基本功，從手勢、蹲姿、動作等等逐一調整。明天上午會先到台中惠明盲童育幼院，和視障者體驗棒球；下午1點到6點在市民廣場有球星訪談、見面會、簽名會、棒球防護小教室，傳承經驗給小球員。

最近世界12強棒球賽結束，王維中、曾仁和、宋文華3人受訪時表示，未來會想為中華隊效力，但必須把自己體能練好，希望有一天能成為中華隊一員幫台灣爭光。

旅美球星宋文華（右一）到台中和幼兒棒球隊交流，教小球員投球小技巧。記者喻文玟／攝...
旅美球星宋文華（右一）到台中和幼兒棒球隊交流，教小球員投球小技巧。記者喻文玟／攝影
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旅美球星王維中（右一）到台中和幼兒棒球隊交流，教小球員投球小技巧。記者喻文玟／攝...
旅美球星王維中（右一）到台中和幼兒棒球隊交流，教小球員投球小技巧。記者喻文玟／攝影
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台中市運動局邀旅美球星王維中、曾仁和、宋文華和台中幼兒棒球隊「小道奇隊」交流，小...
台中市運動局邀旅美球星王維中、曾仁和、宋文華和台中幼兒棒球隊「小道奇隊」交流，小朋友們問題五花八門，「哥哥怎麼長高、愛吃什麼」充滿童趣。記者喻文玟／攝影
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台中市運動局邀旅美球星王維中、曾仁和、宋文華和台中幼兒棒球隊「小道奇隊」交流，小...
台中市運動局邀旅美球星王維中、曾仁和、宋文華和台中幼兒棒球隊「小道奇隊」交流，小朋友們問題五花八門，「哥哥怎麼長高、怎麼變厲害」充滿童趣。記者喻文玟／攝影
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棒球曾仁和王維中

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