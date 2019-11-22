爆米花／范孟傑、陳彥穎開轟 台電退大學培訓隊

2019-11-22 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



台電陳彥穎轟陽春砲。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

2019年爆米花聯盟賽事今天開打，首日賽程在高雄市立德棒球場進行，由台電與大學培訓隊交手，台電靠范孟傑、陳彥穎聯手開轟，加上廖俊凱單場4安猛打賞，終場以12：3搶下首勝。

今年爆米花聯盟共有10隊參賽，除了9支社會隊外，棒協另組一支大學培訓隊，由國體大總教練陳炫琦領軍，備戰明年U23世界盃。

台電首戰展現出傳統強權的老經驗，棒打大學「小老弟」，擔任第9棒的范孟傑在2局下轟出一發3分全壘打，陳彥穎在3局下補上一發右外野陽春全壘打，台電全場靠13支安打蠶食比分。

台電陳彥穎轟陽春砲。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

大學培訓隊投手群沒能壓制台電攻勢，打線全場雖敲出11支安打，但沒能有效串連，僅在5局上林志綱適時安打以及台電二壘手蕭帛庭的失誤攻進3分。

3天前才滿20歲的台電先發投手劉智銚，主投4.2局被揮出7支安打，失3分（1分自責分），台電總教練李盈南表示：「他還很年輕，這次比賽就是希望檢驗這些年輕球員，今天他的控球還需要再加強，可能因為年輕，想要求速度，反而變成壓力，控球比較不準。」

台電在去年爆米花聯盟無緣季後賽，今年捲土重來，李盈南表示：「最主要的還是要看球員的成長，現在隊上年輕球員滿多的，就看新的這一輩可不可以銜接得上。」