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12強／越級打怪的夢幻之旅 吳昇峰直呼大開眼界

2019-11-22 09:31聯合報 記者吳敏欣／即時報導

日前和中華隊一同返台的「業餘王牌」吳昇峰，隔天立刻向母隊合作金庫報到，並且現身天母棒球場和日本社會人隊的交流賽，面對國內的第一個大賽事就是今天開打的爆米花棒球聯盟比賽，對他來說，參與12強賽的兩周是夢幻之旅，現在要銷假上班了。

吳昇峰表示，在抵達日本機場領行李時，投手教練吳俊良告知他，排定對對美國先發，「我還以為是在開玩笑，第一場對墨西哥我還在場邊準備，等到第二場對南韓，洪一中總教練叫我去牛棚調整，我才確定他們是認真的。」

最終吳昇峰在12強賽只對上美國的小聯盟菁英聯隊，先發6.2局丟三分，如果沒有七局下那顆失投球被敲出逆轉的兩分砲，他就有機會風光摘下勝投，並為中華隊累積爭奪東京奧運門票的籌碼。

能夠對美國繳出優質先發，吳昇峰認為，除了對手對自己的球路陌生外，情蒐小組給予的資訊更是幫上大忙，「他們在每場比賽都派好幾人去做功課，會揮什麼球種、球數和位置都有詳細的數據和影片，而且效率超高，我在群組才說想看高橋禮對美國的影片，幾十分鐘後，每個打席都剪好丟回來。」

一個業餘投手能對美國隊投得虎虎生風，吳昇峰證明身手不遜於職業球員，賽後雖然沒有引起國外球探興趣，但有聽聞外國記者前來向台灣記者詢問。然而對於前進職棒，無論中職或旅外，現年32歲的吳昇峰沒有多想，「已經不太可能，畢竟年紀大了。」

繼去年亞運壓制南韓後再繳出國際賽代表作，吳昇峰說，以結局來說，當然覺得南韓那場投得較好，但是12強賽的比賽張力更高一級，能和各國職棒菁英在同一賽場，也讓「越級打怪」的他直呼大開眼界。

世界棒球12強棒協

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