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圖／陽岱鋼返台 分享日職本季心得

2019-11-21 16:38攝影中心 記者曾吉松／即時報導

旅日棒球選手陽岱鋼下午舉行返台記者會分享球季心得，包括改變球棒重量，被問及和12強表現出色的表弟投手張奕是否不和；陽岱鋼態度十分低調，他說：「張奕的手機有我的連絡方式」。

旅日棒球選手陽岱鋼下午舉行返台記者會分享球季心得，包括改變球棒重量，被問及和12...
旅日棒球選手陽岱鋼下午舉行返台記者會分享球季心得，包括改變球棒重量，被問及和12強表現出色的表弟投手張奕是否不和；陽岱鋼態度十分低調，他說：「張奕的手機有我的連絡方式」。記者曾吉松／攝影
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旅日棒球選手陽岱鋼下午舉行返台記者會分享球季心得，包括改變球棒重量，被問及和12...
旅日棒球選手陽岱鋼下午舉行返台記者會分享球季心得，包括改變球棒重量，被問及和12強表現出色的表弟投手張奕是否不和；陽岱鋼態度十分低調，他說：「張奕的手機有我的連絡方式」。記者曾吉松／攝影
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旅日棒球選手陽岱鋼下午舉行返台記者會分享球季心得，包括改變球棒重量，被問及和12強表現出色的表弟投手張奕是否不和；陽岱鋼態度十分低調，他說：「張奕的手機有我的連絡方式」。記者曾吉松／攝影
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旅日棒球選手陽岱鋼下午舉行返台記者會分享球季心得，包括改變球棒重量，被問及和12強表現出色的表弟投手張奕是否不和；陽岱鋼態度十分低調，他說：「張奕的手機有我的連絡方式」。記者曾吉松／攝影
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張奕陽岱鋼棒球

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