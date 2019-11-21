日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

2019-11-21 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



旅日老將陽岱鋼公開亮相，對於家庭糾紛的問題，態度十分低調。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

旅日投手張奕在世界12強賽投出兩勝、防禦率0，入選世界明星隊，本周卻有周刊爆料，他和表哥陽岱鋼不和；陽岱鋼針對這起家庭糾紛，態度十分低調，他說：「張奕的手機有我的連絡方式。」

陽岱鋼表示，張奕學生時期，福岡地區若有比賽，他一定會去看，拜訪母校總教練、關心學弟，「他有打電話來，手機都會顯示，我不用刻意連絡，他沒有連絡我。」

陽岱鋼今天在返台記者會上強調「家庭沒問題」，到場擔任神秘嘉賓的資深藝人胡瓜表示，張奕表現突出，但所有家庭愉快、不愉快都有，不需要在這裡討論，大家團結為台灣棒球努力。