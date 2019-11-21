棒球／旅外自由球員 加陳偉殷已9人待業中

2019-11-21 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



旅外球員已有九人「待業」中，明年球季可能將出現效力球隊大洗牌。 聯合報系資料照 分享 facebook

今天冬天的旅外台灣球員，出現一波求職潮，加上今天遭馬林魚放進指定轉讓（DFA）名單的陳偉殷，已有九人「待業」中，明年球季可能將出現效力球隊大洗牌。

日職在10月初已公布戰力外名單，包括西武隊郭俊麟、廖任磊、羅德隊李杜軒都遭釋出；旅美球員方面，王維中、曾仁和、江少慶、胡智為、張進德，加上今天遭DFA的陳偉殷，也都面臨另覓新東家。

陳偉殷今天在得知遭到DFA後，於臉書留言「謝謝馬林魚的成全」，引發想像他可能對下一步已有打算，且以陳偉殷過往在日職的實績，確實仍有不少球隊對他抱持興趣，打探他是否有回鍋日職打球的意願。

這批旅外自由球員中的另外一位矚目之星要屬江少慶，雖還未上過大聯盟，但經世界12強棒球賽洗禮後，市場詢問度高，據傳超過10支美職球隊打探，慎選有先發輪值需求的球隊，很有可能在下一張合約一圓大聯盟夢，日職也有球隊對他萌生興趣，身價水漲船高。

「日系」自由球員則以投入中職的機率較高，郭俊麟旅日五年，共在一軍出賽38場（25場先發），留下5勝11敗、防禦率5.92，球季結束後未獲西武續留，他在返台後曾表示，仍希望可以留在日職打拚，但中職也是選項，不排除參加季中選秀。

廖任磊則是連續兩季都在季後遭到釋出，去年為巨人，今年為西武，再度於季外面臨必須尋找工作的處境，目前隨味全龍練球，持續觀望美日職棒的機會，可能在明年投入中職選秀。