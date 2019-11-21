MLB／國民福將投奔日職 當地媒體：再見了 鯊魚

2019-11-21 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



效力半季，就能讓球迷和隊友都依依不捨，恐怕沒有多少球員辦得到，國民替補外野手帕拉（Gerardo Parra）不靠場上成績，而是靠活力成為寵兒，昨天宣布跨海加入日職讀賣巨人後，球迷表達不捨，就連當地媒體NBC Nationals都將官方推特名稱暫時改成「Thank you, Parra」，還附上一隻鯊魚表情符號。

國民今年抱回隊史首座世界大賽冠軍，帕拉的貢獻功不可沒，國民在他將出場音樂改為「Baby Shark」後戰績長紅，場上氣氛跟著歡樂起來，儘管成績不算出色，出賽機會也不多，卻是球迷最期待看到他上場的球員。

距離國民奪冠時隔三周，帕拉已確定新東家，明年他將遠赴日本打拚，以洋將身分投效讀賣巨人，也將與旅日台將陽岱鋼成為隊友；當地媒體「華盛頓郵報」寫著：「鯊魚不為錢而游離，他是為了更多的出賽機會，他新球隊的每個人也都會更開心一些。」

NBC Nationals則寫著：「帕拉對華盛頓的影響，永遠不會被遺忘，再會了，帕拉鯊魚。」也將官方推特名稱改為「Thank you, Parra」，歡迎球迷留言寫下對帕拉印象最深的事，有人提到他對道奇所敲的滿貫砲、外野助殺讓哈波（Bryce Harper）三壘前出局，也有人最愛他與史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的慶祝擁抱。