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黑豹旗／16強名單出爐 秀峰驚險搭上末班車

2019-11-20 22:33聯合報 記者藍宗標／即時報導

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天打完32強賽，順利產生16強，秀峰高中在台中台體大球場對決育民工家，打完前四局還以5：0領先，六局上遭追平比數，最後仍以6：5險勝，驚險搭上16強列車。

黑豹旗16強名單如下：東大體中、平鎮高中、穀保家商、嘉義高中、麥寮高中、大理高中、仁義高中、東石高中、中興高中、高苑工商、三民高中、西苑高中、北科附工、南英商工、成德高中、秀峰高中。

黑豹旗明起休兵四天，25日起進行16強賽，東大體中首戰平鎮高中，平鎮也是去年亞軍球隊，2016、17年封王。

黑豹旗棒協

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